: • Cyber News • #Melania: avanti contro cyberbullismo - Cyber_Feed : • Cyber News • #Melania: avanti contro cyberbullismo - TelevideoRai101 : Melania: avanti contro cyberbullismo -

"Non mi sorprende che i media abbiano scelto di deridermi" per l'iniziativa 'be best'ile per promuovere più civilità on line". Così la first ladyTrump che resta "impegnata ad affrontare questo tema perché farlo offre un mondo migliore per i nostri figli".ammette di essere consapevole di come i suoi sforziilaccolti freddamente soprattutto a causa del presidente Trump, ritenuto un bullo on line a causa dei suoi violenti attacchi.(Di venerdì 16 novembre 2018)