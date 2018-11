Giroud | un gol oltre la discriminazione | “omosessualità nel calcio? Mi sono emozionato al

sportfair

(Di venerdì 16 novembre 2018) Oliviercommenta il delicato argomento dell’omosessualità nel mondo del: l’attaccante francese racconta di essersiquando ha visto il coming-out di Hitzlsperger Ancora oggi, nel 2018, lo sport, come riflesso perfetto della società, rifiuta determinati aspetti della vita di tutti i giorni, considerati tabù. Molti di essilegati al sesso e all’orientamento sessuale degli sportivi. Specialmente all’omosessualità, segreto da celare e mantenere nell’ombra, al riparo da scandali e giudizi altrui, capace di smontare il mito del calciatore macho e playboy. Fortunatamente, alcuni protagonisti del mondo del pallone, hanno la mentalità abbastanza aperta per sensibilizzare colleghi, tifosi e chiunque venga a contatto con l’universo calcistico, in merito a tale argomento, ancor oggi molto delicato. Fra di essi c’è Olivier ...