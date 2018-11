Draghi | «I Paesi ad alto debito non lo aumentino ulteriormente»

Paesi indebitati - Draghi : rispetto regole : 10.26 I Paesi con alti debiti pubblici "dovrebbero proteggere famiglie e imprese dal rialzo dei tassi di interesse astenendosi dall'aumentare ulteriormente il debito e dovrebbero rispettare le regole dell'unione".Così il presidente Bce, Draghi, senza menzionare direttamente l'Italia. Urge "Il completamento dell'Unione economica e monetaria", afferma Draghi. L'inflazione di base "continua a oscillare intorno all'1%" e le incertezze sono ...

Draghi avverte : 'Paesi indebitati seguano patto di stabilità'. Tria : 'Il debito calerà' : Le parole del presidente della Bce nel giorno in cui dal Fondo Monetario arrivano nuove critiche alla manovra. Di diverso avviso il ministro dell'Economia che dice: 'E' mirata al rafforzamento della crescita' -

Draghi : ‘Per Paesi ad alto debito fondamentale seguire patto di Stabilità’. Fmi : ‘Manovra va contro i nostri consigli’ : Il presidente della Bce Mario Draghi, intervenendo a Bali durante i meeting annuali di Fondo monetario internazionale e Banca mondiale, ha avvertito che “nei Paesi in cui il debito pubblico è elevato la piena adesione al patto di stabilità e crescita è fondamentale per salvaguardare sane posizioni di bilancio”. Poul Thomsen, a capo del Dipartimento europeo del Fmi, ha poi chiamato in causa esplicitamente l’Italia che la ...