Croazia | Lovren prende in giro Sergio Ramos e la Spagna dopo la vittoria VIDEO

Croazia-Spagna - Sergio Ramos distrugge Lovren : “io fortunato in carriera? C’è gente frustrata in giro” : Il difensore della Spagna ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match con la Croazia, rispondendo per le rime alle critiche di Lovren Domani si troveranno in campo uno di fronte all’altro, ma Lovren e Sergio Ramos hanno iniziato a punzecchiarsi già davanti ai microfoni. Lapresse Il difensore della Croazia ha etichettato la carriera dello spagnolo come ‘fortunata’, ricevendo la sua risposta piccata: ...