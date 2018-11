Superbike | Rea subito primo nei test

Superbike - GP Qatar 2018 : seconda manche cancellata per motivi di sicurezza - sfuma il record per Rea : Il Campionato del Mondo di Superbike è giunto al termine, ma non è andata esattamente come sperava Jonathan Rea. L’inglese della Kawasaki, dopo la vittoria ottenuta ieri in Gara 1, andava a caccia del nuovo record di punti conquistati in una singola stagione ma si è dovuto arrendere alla decisione della direzione gara. La seconda manche del Gran Premio del Qatar infatti è stata cancellata dagli organizzatori per ragioni di sicurezza, a ...