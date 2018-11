Samsung Galaxy S10 | rumors sulle caratteristiche tecniche e data uscita

Samsung lancia il programma beta per Android 9 Pie con One UI su Samsung Galaxy S9 : Pochi giorni dopo averla mostrata in anteprima alla Samsung Developer Conference, il gruppo sud coreano lancia il programma beta per One UI su Samsung Galaxy S9. L'articolo Samsung lancia il programma beta per Android 9 Pie con One UI su Samsung Galaxy S9 proviene da TuttoAndroid.

Brutta sorpresa per i Samsung Galaxy con Android Pie : servizio a pagamento per i temi : Emergono alcune informazioni molto interessanti per gli utenti che hanno scelto un Samsung Galaxy e che, al contempo, sono in possesso di un prodotto destinato a ricevere l'aggiornamento del sistema operativo Android Pie. Dopo la svolta probabilmente in arrivo oggi per i Samsung Galaxy S9, in riferimento alle prime uscite della versione beta, infatti, oggi 15 novembre tocca soffermarsi su un provvedimento che probabilmente sarà poco gradito a ...

Samsung Galaxy S9 - Xiaomi Mi 6 e iPhone X fruttano migliaia di dollari al Pwn2Own : Il 13 e 14 novembre si è svolto a Tokyo il Pwn2Own, una competizione annuale tra hacker che ha come scopo scovare falle di sicurezza nei dispositivi: questa volta sono stati presi di mira in particolare Samsung Galaxy S9, Xiaomi Mi 6 e Apple iPhone X. L'articolo Samsung Galaxy S9, Xiaomi Mi 6 e iPhone X fruttano migliaia di dollari al Pwn2Own proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy ricondizionato : quale comprare : Non c’è ombra di dubbio, quando si parla dei migliori smartphone è impossibile non menzionare la serie Samsung Galaxy – serie “S” e serie “Note” – degli smartphone dalle grandi prestazioni e dalle inedite funzionalità. leggi di più...

Il giorno più atteso per Samsung Galaxy S9 e Android Pie : beta del 15 novembre e data UK : Ci apprestiamo a vivere una giornata intensissima per quanto riguarda i vari Samsung Galaxy S9 e S9 Plus che sono stati commercializzati in Europa. Salvo imprevisti, a partire da oggi 15 novembre potremo iniziare a toccare con mano la beta dell'aggiornamento Android Pie per i top di gamma di questo 2018, anche se come anticipato pochi giorni fa con un apposito articolo, difficilmente il programma verrà esteso anche all'Italia. Diventa ...

Nuove conferme per le tre versioni di Samsung Galaxy S10 e la disponibilità del 5G : Roland Quandt ha confermato che dovrebbero essere tre le varianti del Samsung Galaxy S10, così come già vociferato nelle scorse settimane L'articolo Nuove conferme per le tre versioni di Samsung Galaxy S10 e la disponibilità del 5G proviene da TuttoAndroid.

Di nuovo in piedi il Samsung Galaxy S7 con aggiornamento XXU3ERJE di novembre? Primi dettagli : I possessori di un Samsung Galaxy S7 ma pure di un Galaxy S7 Edge non devono disperare. L'aggiornamento di novembre per il loro device è in prima distribuzione in Europa e potrebbe porre rimedio a qualche malefatta di troppo imputabile al pacchetto di ottobre, pure esaminato nei giorni scorsi dalla nostra redazione. Quali sono i Primi dettagli della release software attesa ad ore o al massimo a giorni? Stiamo parlando del ...

Spie di Android 9 Pie per Samsung Galaxy Note FE e conferme per Realme 1 & 2 : Mentre Samsung Galaxy Note FE, la versione Fan Edition di Galaxy Note 7, può intravedere alcuni indizi sul possibile arrivo dell'aggiornamento ad Android 9 Pie, Realme 1 e Realme 2 possono toccarlo quasi con mano considerando che l'ex brand di OPPO ha confermato il futuro del nuovo major update. L'articolo Spie di Android 9 Pie per Samsung Galaxy Note FE e conferme per Realme 1 & 2 proviene da TuttoAndroid.

Fedez nello spot del Samsung Galaxy A7 | A9 con Prima di Ogni Cosa dopo l’addio all’iPhone (testo e video) : Fedez nello spot del Samsung Galaxy A7 | A9: è il rapper italiano il protagonista della pubblicità dedicata al nuovo device Samsung, disponibile per l'acquisto. Fedez non è solo il volto dello spot ma firma anche la colonna sonora. La musica che accompagna il video è infatti Prima di Ogni Cosa, il suo nuovo singolo dedicato a Leone, il figlio avuto dalla fashion blogger ed imprenditrice digitale Chiara Ferragni. Il brano è stato presentato ...

Abbattuto il prezzo Samsung Galaxy S10 Lite? Strategia low-cost premiante : Il prezzo del Samsung Galaxy S10 Lite potrebbe essere più basso di quanto in molti hanno immaginato fino a questo momento. Il più "piccolo" tra i top di gamma 2019, atteso per la primavera, dovrebbe essere la soluzione a basso budget e alla portata di molte tasche, a patto di qualche rinuncia è chiaro. Sull'Infinity O Display del Samsung Galaxy S10 Lite ci siamo già soffermati in settimana. Ora un informatore più che autorevole del calibro di ...

Samsung Galaxy F : smartphone pieghevole in arrivo entro Marzo : Un rapporto dell’agenzia Yonhap in Corea del Sud ha suggerito oggi un nome, una data di rilascio e un prezzo per il dispositivo pieghevole Samsung oggetto, la scorsa settimana, della conferenza degli sviluppatori. Il nome sarà Samsung Galaxy F e il leggi di più...

Samsung potrebbe affidarsi a partner cinesi per alcuni componenti della gamma Galaxy S10 : Samsung starebbe cercando di coinvolgere un numero maggiore di partner cinesi per contenere i costi di produzione della gamma Galaxy S10. L'articolo Samsung potrebbe affidarsi a partner cinesi per alcuni componenti della gamma Galaxy S10 proviene da TuttoAndroid.

Effetto gradiente debutta sul Samsung Galaxy S9 : colore Ice Blue in Cina : Anche i Samsung Galaxy S9 acquistano l'Effetto gradiente lanciato per la prima volta da Huawei e poi ripresa anche dai dispositivi Honor, e che pare stia collezionando successi a più riprese. Il colosso asiatico non vuole essere da meno, e dopo una prima sperimentazione che ha riguardato i middle-range Galaxy A9 Star e A9, ha finalmente deciso di sposare la causa anche per quanto riguarda i suoi top di gamma. L'Effetto gradiente proposto ...

Ritorno di fiamma per i Samsung Galaxy con Android Pie : cambia la gestione della memoria : Siamo sempre più vicini alla prima apparizione dell'aggiornamento Android Pie a bordo dei Samsung Galaxy compatibili, almeno per quanto riguarda la versione beta del pacchetto software, ma oggi 14 novembre è importante concentrarsi su alcuni aspetti specifici dell'upgrade, a poche ore di distanza dalla notizia riguardante la certificazione WiFi ottenuta dai modelli interessati (qui maggiori dettagli sotto questo punto di vista). Quali sono le ...