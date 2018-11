MotoGp – Vinales poleman a Valencia - lo spagnolo ritrova la sua serenità : “ecco perchè ho cambiato capotecnico” : Maverick Vinales commenta le sue magnifiche qualifiche in vista del Gp di Valencia: le dichiarazioni del poleman spagnolo Le ultime qualifiche del campionato mondiale di MotoGp sono appena andate in scena senza risparmiare grandi emozioni. L’inaspettata pole position di Maverick Vinales, la sua sesta in top class, premia una Yamaha sotto tono in questa stagione, che vede però Valentino Rossi non qualificarsi nel Q2 e ...

Perché il capo del Coni si sente sotto attacco : Il 9 ottobre, quando è stato eletto membro del Comitato internazionale olimpico (Cio), il presidente del comitato olimpico italiano (Coni), Giovanni Malagò, era in paradiso, un mese dopo, è alle soglie dell’inferno. Con il governo che preme per una storica riforma, e la separazione della preparazione olimpica, che rimarrebbe al Coni, e dell’attività di base, che passerebbe al nascituro “Sport e ...

Perché il divario Nord-Sud sarà il prossimo grattacapo del governo : L’autostrada A1 tra Roma e Napoli nell’estate del 1965. (Fototeca Gilardi/Getty Images). Qualche giorno fa, il sindaco di Milano Beppe Sala ha riscosso molto successo con una battuta nei confronti della proposta grillina di tenere chiusi i centri commerciali nei weekend, suggerendo che “se le chiusure domenicali le vogliono fare ad Avellino le facciano, ma a Milano è contro il senso comune“, e facendo seguire il tutto da ...

Tajani ci spiega Perché 'Roma è al capolinea' : Roma. C'è il referendum sulla messa a gara del servizio di trasporto pubblico romano e il silenzio regna: la consultazione promossa da Radicali Italiani e Radicali Roma, si vota l'11 novembre,, non è ...

Perché alcuni azionisti non vogliono più Zuckerberg a capo di Facebook : Mark Zuckerberg audito alla Commissione del commercio del Senato degli Stati Uniti (Zach Gibson/Getty Images) I fondi di investimento in Facebook vogliono lo scalpo di Mark Zuckerberg. A pesare sono gli scandali Russiagate, Cambridge Analytica, le tante polemiche sulla privacy e l’incapacità di arrestare la caduta del titolo in borsa che, dall’inizio di questo 2018, ha perso circa il 10%. La richiesta di rimozione, secondo quanto riporta il Wall ...

Incidente di capodanno : i Perché delle accuse ai dirigenti Sav Aosta - Il pm Carlo Introvigne addebita negligenza - imprudenza ed imperizia ... : Alla base dell'Incidente della notte di capodanno sull'A5, costato la vita alla diciannovenne Federica Banfi , vi sarebbero negligenza, imprudenza ed imperizia dei due dirigenti della società ...

Perché è crollato il ponte di Capoterra a Cagliari : Ci sono immagini che in Sardegna, nelle ultime ore, hanno evocato lo spettro del 2008 quando, sempre a ottobre, una forte alluvione mise in ginocchio il sud dell'isola. Le più impressionanti ...

Il capo della Polizia : "Ecco Perché i conti della polizia tornano" : Il capo della polizia Franco Gabrielli scrive una lettera al Corriere della Sera per spiegare "perché i conti della polizia tornano" analizzando i dati sugli organici. "L'organico della polizia, ...

Ecco Perché il capo delle belve potrebbe tornare libero : Se i tre romeni catturati mentre scappavano da Lanciano in auto hanno confessato di aver preso parte alla brutale rapina nella villa dei coniugi Martelli, sembra più difficile per i pm blindare anche il "capo", Alexandru Bogadan Colteanu.Il 26enne romeno è stato arrestato a Casal di Principe (Caserta), mentre cercava di vendere un orologio rubato proprio a casa di Carlo Martelli. Al momento però gli invesigatori cercano - come racconta il ...

