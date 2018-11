Meteo | sta per arrivare il freddo | con Attila temperature giù di 12 gradi

Previsioni Meteo Lombardia : tempo stabile - calo termico in arrivo : “Oggi, mercoledì, alta pressione sull’Europa Centrale: sulla Lombardia tempo stabile con foschia o nubi basse in pianura, sereno altrove. Domani alta pressione in spostamento verso nordest ma tempo simile sulla regione, salvo maggiore variabilità dal pomeriggio. Da giovedì sera correnti orientali fredde, con variabilità e deboli precipitazioni localizzate nel corso di venerdì e sabato; deciso calo termico a tutte le quote, più ...

Meteo : in Lombardia tempo stabile - un po' di foschia in pianura : Milano, 14 nov. (AdnKronos) - Giornata di alta pressione oggi in Lombardia dove il tempo è stabile con qualche foschia o nubi basse in pianura, sereno altrove. Secondo le previsioni di Arpa regionale, nella giornata di domani l'altra pressione si sposterà verso nordest, ma il tempo in Lombardia rest

Allerta Meteo - nuova tempesta in Italia nel weekend : forti piogge e vento all’estremo Sud - rischio alluvioni : Allerta Meteo – Con il fine settimana nel Mediterraneo arriverà una nuova tempesta che avrà il potenziale di portare pioggia e vento dall’Italia ai Balcani. I quantitativi di pioggia potranno raggiungere i 50-100mm in alcune zone, in particolare sull’estremo Sud dell’Italia e sulla Grecia meridionale. Considerato che alcune di queste aree hanno già ricevuto piogge intense in questa stagione, il suolo saturo favorirà il rischio alluvioni. “forti ...

Meteo Protezione Civile domani : ancora generale stabilita' grazie all'alta pressione : ancora stabilità climatica nella giornata di domani grazie all'alta pressione atmosferica che si è instaurata sul bacino del Mediterraneo e interesserà ancora per alcuni giorni la nostra...

Meteo - tempo stabile e temperature miti fino a venerdì. Poi arriva il freddo dai Balcani : Dopo giorni di maltempo che hanno causato ingenti danni in tutta Italia un fronte di alta pressione di origine africana sta portando temperature miti e superiori alla norma di 5/6 gradi. Il caldo durerà almeno fino a venerdì, poi un fronte d'aria fredda di origine Balcanica si abbatterà sulle regioni orientali.Continua a leggere

Meteo - dopo estate San Martino temperature giù di 12 gradi nel weekend - : Clima mite in quasi tutta l'Italia, a Palermo e a Napoli c'è chi ne ha approfittato per un bagno fuori stagione. Ma nel fine settimana è previsto un peggioramento a causa di correnti fredde dai ...

Meteo Protezione Civile domani 13 Novembre : tempo generalmente stabile : La giornata di domani trascorrerà all'insegna del tempo generalmente stabile sulla nostra penisola grazie alla presenza dell'alta pressione. Ecco il bollettino Meteo della Protezione...

Incendi California - il Meteo sta contribuendo in maniera decisiva alla loro furia distruttiva : Il Camp Fire (conosciuto anche come Paradise Fire), il Woolsey Fire e l’Hill Fire stanno tutti infuriando in California. Ci sono oltre 6.700 strutture distrutte dalle fiamme, la maggior parte delle quali sono case. L’intera città di Paradise è stata rapidamente divorata dalle fiamme, che hanno distrutto tutto ciò che hanno incontrato sul loro percorso. Quella di quest’anno è una stagione dura per la California per quanto riguarda gli Incendi. ...

Meteo : dopo la pioggia sara' la nebbia la protagonista dei prossimi giorni : Meteo - Con l'alta pressione la nebbia sarà la nuova protagonista! Meteo - Gli ultimi aggiornamenti matematici confermano che nel corso dei prossimi giorni un vasto campo di alta pressione...

Meteo - tregua dal maltempo : arriva l’estate di San Martino - temperature oltre i 20 gradi : Il maltempo concede finalmente una tregua lasciando spazio a giornate con clima eccezionalmente mite sull'Italia. L'alta pressione infatti conquisterà gradualmente il nostro Paese portando un tempo stabile e asciutto almeno fino al prossimo fine settimana. Allerta però per la massiccia presenza di nebbia soprattutto in val Padana e sulle coste adriatiche.Continua a leggere

Meteo - cos'è l'estate di San Martino e perché si chiama così : Una improvvisa ondata di calore dopo un periodo di freddo autunnale: ecco da cosa deriva questo nome e cosa succederà nei...

Previsioni Meteo - attenzione al 20 Novembre : dopo l’Estate di San Martino arriva all’improvviso l’Inverno? Scenario estremo dai modelli [MAPPE] : 1/12 ...

Previsioni Meteo - inizia una vera “Estate di San Martino” : lungo periodo di sole e caldo in tutt’Italia con l’Anticiclone Africano : 1/14 ...

Meteo - dalle piogge al sole : con l’estate di San Martino torna il bel tempo : Nel corso del weekend le piogge continueranno a bagnare alcune regioni, soprattutto al Nord, ma nel resto della penisola gli esperti Meteo promettono un graduale miglioramento. La pressione comincerà ad aumentare e conquisterà tutto il Paese, dando inizio ad una fase stabile e spesso soleggiata: l'estate di san Martino.Continua a leggere