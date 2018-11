Inter | Candreva | “Momento non facile Gioco poco e non sono contento”

Inter : Candreva pensa al Torino - la pedina di scambio potrebbe essere Baselli (RUMORS) : La pausa per le Nazionali è sicuramente servita alle squadre italiane per capire i possibili reparti da perfezionare nella prossima calda sessione di Calciomercato. Fra tali squadre c'è l'Inter che oggi gode di una buona forma fisica generale, la quale ha portato i nerazzurri a mettere in cascina 16 punti nell'attuale classifica del campionato di Serie A. Anche per questo motivo Ausilio sta pensando di sfoltire la rosa e uno dei possibili ...

Calciomercato Torino - Cairo fa luce sull'Interesse per Lazzari e Candreva : 'ecco come stiamo agendo' : Il presidente del Torino ha parlato del mercato granata, soffermandosi sui nomi di Lazzari e Candreva Dodicesimo posto in campionato, un avvio non proprio esaltante per il Torino che punta sui gol di ...

Calciomercato Torino - Cairo fa luce sull’Interesse per Lazzari e Candreva : “ecco come stiamo agendo” : Il presidente del Torino ha parlato del mercato granata, soffermandosi sui nomi di Lazzari e Candreva Dodicesimo posto in campionato, un avvio non proprio esaltante per il Torino che punta sui gol di Belotti e Zaza per risalire la china. Il presidente Cairo si fida comunque del lavoro di Mazzarri, analizzando al tempo stesso il mercato per rinforzare a gennaio la rosa. Marco Alpozzi/LaPresse Sul taccuino sono molti i nomi presente, ma il ...

Inter - il Torino mette nel mirino Candreva : pronta l'offerta : La sosta per le Nazionali spesso serve alle squadre per tirare le somme e capire dove poter perfezionare le rose in vista della prossima sessione di Calciomercato, a gennaio. Sosta sicuramente diversa per l'Inter, rispetto a quella di settembre, visto che la squadra nerazzurra ha raccolto quattro vittorie consecutive in campionato, che gli hanno permesso di scalare la classifica e arrivare al terzo posto in solitaria, a sedici punti. Anche il ...

Inter - fascia senza padrone : dopo Candreva è il momento di Politano : Un giro sull'altalena fa bene a tutti. All'Inter e alla sua fascia destra, che non ha un padrone: tutti titolari, nessun padrone assoluto e buon per Luciano Spalletti, che adesso si gode il miglior ...

DIRETTA/ Inter-Cagliari (risultato live 1-0) streaming video Dazn : Candreva spreca - Sau sbaglia : DIRETTA Inter Cagliari, info streaming video Dazn: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. A San Siro le due squadre scendono in campo nella settima giornata della Serie A(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 21:11:00 GMT)

Inter - la svolta di Spalletti con tre mosse : su tutte la rinascita di Candreva : L'Inter sembra essere uscita dalla crisi dopo i risultati negativi che hanno caratterizzato questo inizio di stagione. I nerazzurri, infatti, avevano raccolto solo quattro punti nelle prime quattro giornate e questo aveva anche messo in discussione la posizione del tecnico, Luciano Spalletti. Le due vittorie consecutive, poi, ottenute contro avversari comunque in forma come Sampdoria e Fiorentina [VIDEO], precedute tra l'altro dal successo in ...

Inter - Candreva : "Ho rifiutato il Monaco - ho ancora tanto da dimostrare" : Intervista esclusiva all'esterno nerazzurro: "Voglio lasciare un segno importante. Il gol a Bologna un punto di partenza per me"

Inter - lady Candreva col pancione al Meazza [FOTO] : 1/7 Instagram ...

Inter - Candreva : 'Inizio partita un po' mollo - ora dobbiamo chiuderla' : Intervistato a bordo campo da Sky Sport , Antonio Candreva ha parlato dopo i primi 45 minuti di Inter-Fiorentina: 'Il nostro è stato un approccio un po' mollo, però abbiamo fatto una buona prestazione ed abbiamo creato occasioni da ...

LIVE Inter-Fiorentina - Serie A 2019 in DIRETTA : 0-0 - Candreva dal 1' per i nerazzurri - sorpresa Mirallas tra i viola : Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Inter-Fiorentina, anticipo del turno infrasettimanale del campionato di calcio di Serie A e valido per il sesto turno. A San Siro andrà in scena un match molto interessante tra due compagini che stanno vivendo momenti di forma un po’ diversi. La squadra di Luciano Spalletti (squalificato per questa partita dopo l’espulsione del confronto di Marassi), reduce dal doppio successo tra ...

Inter : a volte ritornano. Candreva c'è e Borja "vale" : Uno stava per diventare un suddito del Principe, e non stiamo parlando di Milito,, fra casinò e yacht. L'altro sembrava finito in fondo alla rosa, appena davanti a Joao Mario, con poche speranze di ...

La ex moglie di Candreva spara a zero contro l’Interista : “mi ha denunciato per calunnia - mi passa 4 mila euro al mese” [FOTO] : 1/9 Instagram ...

Inter-Parma - ore 15 Segui la diretta Nerazzurri con Dalbert e Candreva : L'Inter, dopo il difficile inizio di campionato con Sassuolo e Torino, rispettivamente una sconfitta e un pareggio in casa, vuole dare continuità alla vittoria di Bologna oggi a San Siro contro il ...