Dell' utilità di ascoltare la Raggi

Facebook e l’inutilità Delle segnalazioni di pagine e post : Facebook non si smentisce e ancora una volta dimostra l’inutilità delle segnalazioni dei post da parte degli utenti. Uno specchietto per le allodole per dimostrare che il social ci tiene al parere dei suoi utenti e che fa qualcosa per migliorare la propria piattaforma. Ovviamente tutto falso. Facebook: inutile segnalare pagine e post Negli anni sono tante le segnalazioni che ho inviato a Facebook personalmente e mai una è stata presa in ...