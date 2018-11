Bologna | avrebbe ucciso il padre con del veleno | indagato un 38enne

huffingtonpost

: Bologna, indagato per la morte del padre: lo avrebbe avvelenato [news aggiornata alle 15:46] - rep_bologna : Bologna, indagato per la morte del padre: lo avrebbe avvelenato [news aggiornata alle 15:46] - rep_bologna : Bologna, indagato per la morte del padre: lo avrebbe avvelenato [news aggiornata alle 15:34] - NotizieIN : 15:38 | Bologna, indagato per morte del padre: gli avrebbe iniettato veleno -

(Di giovedì 15 novembre 2018) @instUna piede libero aper l'omicidio volontario premeditato del, 70 anni, morto il 4 novembre in circostanze non chiare, dopo essere stato dimesso dall'ospedale Maggiore dopo un ricovero. Secondo quanto apprende l'ANSA l'uomo è accusato da Procura e carabinieri di aver provocato la morte deliniettandoglio farmaci. L'ipotesi dovrà trovare conferma negli esami tossicologici disposti, insieme all'autopsia, e di cui si attendono gli esiti.L'inchiesta è condotta dai carabinieri di Zola Predosa e del Nas, coordinati dal Pm Antonello Gustapane. Il 70enne, A.M., era stato prima ricoverato per un periodo in ospedale, poi dimesso e infine morto nella sua casa, in provincia. Tra le circostanze, non l'unica, che hanno portato gli inquirenti a richiedere un approfondimento, un segno sul collo della vittima, che può ...