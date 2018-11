Napoli | arrestato Lucio Varriale | “Frode per avere 2 | 3 milioni di fondi pubblici per la

Corruzione - arrestato alto dirigente dell'ispettorato del lavoro di Napoli : Un alto dirigente ministeriale dell'ispettorato Interregionale del lavoro di Napoli, Renato Pingue, è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Avellino, con l'accusa di Corruzione ...

Corruzione - arrestato alto dirigente dell'ispettorato del lavoro di Napoli : Un alto dirigente ministeriale dell'Ispettorato Interregionale del lavoro di Napoli, Renato Pingue, è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Avellino, con l'accusa...

Napoli - lei lo lascia - lui la sequestra e la riduce in fin di vita : arrestato 52enne : Lei lo lascia, lui la sequestra e la riduce in fin di vita. I xarabinieri della stazione di San Pietro a Patierno, a Napoli, hanno arrestato, con l'accusa di tentato omicidio e sequestro di persona, ...

Tenta di violentare e rapinare una donna marocchina : arrestato a Napoli : Aveva Tentato di violentare e rapinare una donna di 35 anni ma i Carabinieri del Nucleo radiomobile del reparto operativo di Napoli hanno arrestato in flagranza di reato un 42enne incensurato. Per lui ...

Roma - si spacciava per 'Antonio Apicella' per comprare rolex con assegni falsi : arrestato 43enne di Napoli : Un 43enne di Napoli, con precedenti, è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione Roma piazza Farnese con le accuse di uso di atto falso, possesso di documenti contraffatti e tentativo di truffa ...

Napoli - ruba valigie al terminal bus - arrestato un algerino : Tenta di rubare due trolley al terminal bus della stazione di Napoli Centrale: finisce in manette un 42enne di origini algerine.L"uomo è stato arrestato e condannato nel fine settimana appena trascorso. Si aggirava con fare sospetto nei pressi dei bus, in particolare di una corriera che avrebbe coperto la tratta da Milano fino alla Sicilia, e le sue mosse non sono passate inosservate agli occhi degli agenti della Polfer in servizio allo scalo ...

Napoli - spara al vecchio datore di lavoro e lo ferisce : arrestato : Vecchi e mai sopiti rancori tra vittima e aggressore nati nell'ambito lavorativo, più di 10 anni fa, sarebbero il movente del ferimento di un uomo di 52 anni, raggiunto a un fianco da un colpo di ...

Napoli - “mamma coraggio” denunciò rete di pedofili e fu uccisa : 14 anni dopo è stato arrestato il mandante dell’omicidio : Matilde Sorrentino, “mamma coraggio”, fu freddata a colpi di pistola sull’uscio di casa a Torre Annunziata per aver denunciato una rete di pedofili. A quattordici anni di distanza, è stato individuato e arrestato dai carabinieri colui che è ritenuto il mandante di quel tragico assassinio: Francesco Tamarisco, 45 anni. Nei suoi confronti il gip ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare, su richiesta della ...

Napoli - sparatoria in piazza Trieste e Trento : arrestato il pistolero folle : Nell'ambito di contrasti per lo spaccio di droga nel cuore di Napoli ha tentato di uccidere un rivale armato di due pistole nella centralissima piazza Trieste e Trento, a pochi passi da piazza...

Napoli. Omicidio del calciatore Raffaele Perinelli : arrestato un ambulante : Ha ammesso di avere ucciso Raffaele Perinelli al culmine di una lite per banali motivi. Il reo confesso è A.G., 31

Juventus-Napoli - daspo del Questore di Torino al tifoso arrestato durante la gara : Il Questore di Torino Messina ha emesso un provvedimento daspo nei confronti del sostenitore del Napoli, N.P., non residente in Campania che, in occasione dell'incontro calcistico Juve-Napoli del 29.

Bastia Umbra - picchia la moglie e aggredisce i carabinieri : arrestato 50enne di Napoli : L'ennesima storia di violenza domestica dove un marito violento è stato arrestato dopo aver alzato le mani sulla propria consorte. Questa volta è successo a Bastia Umbra, il tutto dinnanzi ai figli ...

Napoli - travolge tre ciclisti : 1 morto - arrestato 24enne : È finito agli arresti domiciliari in queste ore il 24enne che pochi giorni fa ha travolto con la propria automobile tre cittadini albanesi che stavano andando a lavoro in bicicletta alle porte di Giugliano, in provincia di Napoli, uccidendo uno di loro, un ragazzo di 26 anni.Il giovane, secondo quanto accertato dai carabinieri di Giugliano, si è allontanato senza prestare soccorso, salvo poi fermarsi qualche chilometro più avanti per cambiare la ...

Seggiolino scagliato contro i tifosi della Juve : arrestato ultrà del Napoli : Ha sradicato un Seggiolino dagli spalti dell'Allianz Stadiun e l'ha lanciato contro i tifosi bianconeri del settore Est. Un ultrà napoletano, non residente in Campania, è stato...