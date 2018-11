G20 | Argentina | Summit dia impulso al commercio mondiale

Un diario dal Summit G20 YEA - l'incontro in Argentina tra giovani imprenditori di tutto il mondo : San Nicolás è uno dei quartieri più piccoli dell'immensa Buenos Aires: senza una squadra di calcio di fama, è però il cuore pulsante dell'economia della capitale Argentina e sede del suo Central Business District . San Nicolás è anche l'emblema di una città multiculturale e della sua impronta europea: storicamente sede del consolato ...

Argentina-Italia : giovani imprenditori italiani a Buenos Aires per partecipare ai lavori del G20 - focus su mondo del lavoro : Buenos Aires, 18 set 10:29 - , Agenzia Nova, - Una delegazione di "giovani imprenditori" , Gi, della Confindustria si trova in missione a Buenos Aires per partecipare ad una serie di attività... , Arb,...