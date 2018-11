Chiara Ferragni e il piccolo Leone come Maria e Gesù in un murale a Milano

Murales di Chiara Ferragni con Leone (e una bottiglia d’acqua “santa”) : come la madonna con bambino : “Santa Chiara con Acqua Benedetta”. È questo il titolo dell’ultima opera dello street artist Tvboy, realizzata a Milano nella centralissima via Torino, che immortala Chiara Ferragni con il figlio Leone come una madonna con bambino del Rinascimento. Con l’abito firmato Gucci, l’influencer tiene in braccio il figlio mentre porta in palmo di mano una delle sue bottiglie personalizzate di acqua Evian. L’allusione è ...

Santa Chiara Ferragni con l'Acqua Benedetta : il murales di Tvboy : 'Santa Chiara con Acqua Benedetta'. Si intitola così l'ultimo murales dello street artist Tvboy comparso questa mattina in Via Torino, nel cuore di Milano . 'Un murales che con ironia, vuole far ...

Chiara Ferragni su Instagram : "Mi manca Leo". La giornalista del Tg5 le dà una lezione di vita : L'influencer è spesso lontana da casa per motivi di lavoro e la nostalgia del figlio si fa sentire, ma in soccorso arriva...

Chiara Ferragni - botta e riposta su Instagram con Elena Guarnieri : Nel bene o nel male: Chiara Ferragni. Eh sì, perché l’influncer continua a far parlare di sé tra fan adoranti e hater che non la sopportano. L’ultima della compagna di Fedez ha per oggetto il piccolo Leone al centro delle discussioni dopo l’operazione di qualche settimana fa. Leone senza il quale mamma Chiara Ferragni non riesce a vivere. I tanti viaggi in giro per il mondo dettati dagli impegni di lavoro costringono la nota fashion blogger a ...

Chiara Ferragni : “Quando viaggio da sola mi manca Leo e piango se vedo altre mamme”. La risposta della giornalista Elena Guarnieri : Chiara Ferragni, si sa, viaggia spesso per lavoro. E da Shanghai ha postato un pensiero per il figlio Leone: “Ho qualcosa da chiedere a tutte le mamme là fuori. Quando viaggio senza Leo ovviamente mi manca molto, e non posso fare a meno di piangere quando vedo altre mamme intorno a me con bambini piccoli come Leo. Succede a voi?”, ha scritto la fashion influencer. A quel punto, tra in tantissimi commenti, è apparso quello di Elena ...

Chiara Ferragni e la nostalgia di Leone : le polemiche social : Un'utente scrive infatti: 'Potresti anche prenderti un periodo di pausa dal lavoro come fanno tutte le mamme del mondo di sicuro non hai problemi di soldi a riguardo e potresti stare accanto a tuo ...

Chiara Ferragni mostra l'armadio guardaroba : scatta la polemica sul web : Il web non perdona l'ostentazione. Dopo la Lamborghini di Fedez e la festa al supermercato, le immagini dell'armadio guardaroba di Chiara Ferragni suscitano qualche polemica. L'influencer...

Chiara Ferragni mostra il guardaroba grande come un appartamento. Ma c'è chi la critica : In questo 'mondo fantastico' pile di maglioni, maglioncini, cardigan, gilet, t-shirt, abiti, gonne. Separate anche le camicie e i pantaloni, i top, le giacche, i cappotti, le Limited Edition, le ...

