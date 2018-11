Calcio | Nations League 2019 | gli attaccanti azzurri sono tornati a segnare Nuove opzioni

Calcio - Nations League 2019 : Italia-Portogallo - partita di San Siro affidata all’arbitro Danny Makkelie : Il conto alla rovescia di Italia-Portogallo procede velocemente. Il match valido per la quinta giornata della Nations League 2019 del gruppo 3 della Lega A è tra le partite di cartello di questo turno. Lo scenario di San Siro, in questo senso, contribuirà a creare ulteriore pathos visto che un anno fa la Nazionale azzurra fu eliminata nel playoff di qualificazione ai Mondiali 2018 dalla Svezia. Una delle serate più negative della storia ...

Calcio - Nations League 2019 : i precedenti tra Italia e Portogallo. Azzurri in vantaggio : Italia e Portogallo sono pronte a scendere in campo per giocarsi la prima posizione nel Gruppo 3 della Nations League 2019. La sfida di sabato sera alle ore 20.45 a San Siro, sarà la numero 27 della storia tra le due compagini. Il bilancio è nettamente a favore degli Azzurri, per uno dei migliori bilanci in assoluto contro un’altra nazionale. L’Italia, infatti, ha vinto in ben 18 occasioni contro i lusitani, i pareggi sono stati ...

Italia-Portogallo Calcio - Nations League 2019 : le probabili formazioni. Chance per Immobile in attacco? : Sabato 17 novembre alle ore 20.45 l’Italia di Roberto Mancini calcherà il campo del Giuseppe Meazza di Milano per affrontare nell’ultimo incontro del gruppo 3 della Lega A di Nations League 2019 il Portogallo, in vetta al girone a punteggio pieno. Gli Azzurri, dopo aver ottenuto il successo in Polonia e allontanato i fantasmi della retrocessione in Lega B, vogliono giocarsi le proprie carte e cercare di conquistare il primato del ...

Italia-Portogallo Calcio in tv - Nations League 2019 : orario d’inizio e programma completo sulla RAI : Quarta ed ultima partita della Nazionale italiana di calcio di Roberto Mancini impegnata nella prima fase della Nations League 2019. Gli Azzurri, inseriti nel gruppo 3 della Lega A, hanno ottenuto fino ad ora quattro punti, frutto dell’ultimo successo contro la Polonia in trasferta e del pari di Bologna, sempre contro i polacchi, all’esordio. Scongiurata la retrocessione in Lega B, gli uomini di Mancini vogliono cercare di chiudere ...

Calcio - Nations League 2019 : Italia-Portogallo senza Cristiano Ronaldo. Ma i lusitani hanno trovato un’identità senza CR7 : Mancano quattro giorni alla sfida tra Italia e Portogallo, ultima partita degli Azzurri valevole per il gruppo 3 della Nations League 2019. I nostri portacolori, reduci dal successo scaccia crisi contro la Polonia, tornano a calpestare l’erba di San Siro che un anno fa valse l’eliminazione dal Mondiale 2018 nel playoff contro la Svezia. Una sorta di cerchio che si chiude. La selezione lusitana, campione d’Europa nel 2016 e ...

Calcio - Nations League 2019 : i reparti di Italia e Portogallo a confronto : La Nazionale Italiana di Calcio in questi giorni è in raduno a Coverciano, con il Commissario Tecnico Roberto Mancini che sta preparando meticolosamente la determinante sfida di “San Siro” con il Portogallo, ultima spiaggia per provare a strappare ai lusitani il primo posto del raggruppamento e la qualificazione alla Final Four 2019 di Nations League. Nella partita d’andata, disputatasi come seconda giornata del girone a ...

Calcio - Roberto Mancini : “Vogliamo vincere il girone della Nations League. Strada tracciata dopo la partita contro la Polonia” : Torna protagonista la Nazionale italiana di Calcio di Roberto Mancini in questa settimana dedicata agli incontri della Nations League 2019. Scongiurato l’incubo della retrocessione in Lega B, gli Azzurri vogliono ripartire dall’ottima prestazione vittoriosa in Polonia per provare a superare il Portogallo, capolista del gruppo 3 a quota 6 punti. I nostri portacolori scenderanno in campo sabato 17 novembre a San Siro con la voglia di ...

Calcio - Nations League 2019 : l’Italia si qualifica alla Final Four se…Tutte le possibili combinazioni : L’Italia può sperare nella qualificazione alla Final Four della Nations League 2019 di Calcio. La nostra Nazionale, salita a quattro punti in classifica dopo il successo in Polonia, può ancora vincere il proprio girone e dunque accedere agli atti conclusivi della neonata manifestazione organizzata dalla UEFA. Si deciderà tutto sabato 17 novembre quando affronteremo il Portogallo a Milano. I Campioni d’Europa guidano il girone a ...

Calcio - convocati del Portogallo in Nations League : Cristiano Ronaldo assente contro Italia e Polonia : Sono stati diramati i convocati del Portogallo per le sfide di Nations League contro l’Italia (il 17 novembre a Milano) e contro la Polonia (il 20 novembre a Guimaraes). Spicca, tra i nomi, l’assenza di Cristiano Ronaldo, che sembra dovuta a un motivo di vendetta, e non al fatto di dedicarsi anima e corpo alla stagione con la Juventus. Al giocatore, infatti, sembra proprio non esser andata giù la rabbia per essersi visto sfilare ...

Calcio - Nations League 2019 : verso Italia-Portogallo. I possibili convocati di Mancini : novità in arrivo? : Il ct della Nazionale italiana di Calcio Roberto Mancini è già al lavoro per selezionare i possibili convocati in vista dei prossimi impegni. La sfida sarà dare continuità alla vittoria in Polonia del mese scorso nel duplice appuntamento che attende gli azzurri. Il 17 novembre l’Italia affronterà a San Siro il Portogallo nell’ultima partita del girone di Nations League 2019, mentre il 20 novembre disputerà un incontro amichevole con ...

