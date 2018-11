Al Bano | Loredana Lecciso? Incompatibili caratterialmente ma come genitori siamo

Mistero sul malore di Al Bano prima di Domenica Live di settimana scorsa - la testimonianza di Loredana Lecciso a Barbara D'Urso : 'C'è stato un fraintendimento'. Loredana Lecciso chiude così il 'giallo' sull'assenza di Al Bano nella scorsa puntata di Domenica Live . Tanto atteso in trasmissione, il cantante, infatti, non si è ...

Loredana Lecciso chiarisce il giallo su Al Bano a Domenica Live : Al Bano ha dato buca a Barbara d’Urso? Loredana Lecciso chiarisce a Domenica Live Loredana Lecciso oggi a Domenica Live ha finalmente rivelato cosa è accaduto ad Al Bano la settimana scorsa. Il cantante di Cellino San Marco, star annunciata come ospite la scorsa Domenica, aveva infatti all’ultimo dato buca a Barbara d’Urso, a causa di un apparente malore. Al Bano tuttavia, mentre la conduttrice era ancora in diretta con il ...

Il malore di Al Bano orchestrato da Romina Power? A Domenica Live la verità di Loredana Lecciso : Fino alla sera precedente Al Bano Carrisi era in contatto con la redazione di Domenica Live per partecipare al programma e di questo ne era a conoscenza anche Loredana Lecciso almeno fino a prima di salire sul palco. Proprio la mattina dopo ha avuto un lieve malore ed il medico che si trovava lì gli ha chiesto di non prendere subito l’aereo. IL malore DI AL Bano orchestrato DA Romina Power? Conoscendo Al Bano la d’Urso ha capito che ...

Chi è Jasmine Carrisi? La bellissima figlia di Al Bano e Loredana Lecciso per la prima volta in tv [GALLERY] : Jasmine Carrisi è la bellissima figlia di Loredana Lecciso ed Al Bano, la giovane ragazza ieri è stata per la prima volta ospite da Barbara d’Urso Al Bano e Loredana Lecciso hanno condiviso un amore lungo ed intenso, dalla quale sono nati due splendidi figli. Oltre ad AlBano Carrisi Jr., che oggi ha 16 anni, la coppia ha messo al mondo la splendida Jasmine Carrisi, che tanto somiglia a mamma Loredana. Nata nel 2001, la bionda figlia ...

Jasmine Carrisi figlia di AlBano Carrisi e Loredana Lecciso intervistata per la prima volta : Jasmine Carrisi amore dell’unione di Albano e Loredana Lecciso La bellissima Jasmine 17 enne figlia della storia d’amore ormai finita di Albano e Loredana Lecciso. Per la prima volta ospite a Domenica Live, intervistata dalla regina Barbara D’Urso dove racconta chi sono davvero Albano e Lecciso nei ruoli di mamma e papà. Durante l’intervista verranno mostrati video inediti della loro famiglia che purtroppo hanno subito ...

Al Bano - single tra due donne : Romina e Loredana : Romina è addirittura volata dall'altra parte del mondo. Da un po' di tempo, infatti, documenta sui social il suo viaggio in America con la figlia Romina Jr . In questo momento le due si godono le ...

Domenica Live - puntata 21 ottobre 2018 : ospiti Paris Hilton e la figlia di AlBano e Loredana Lecciso : Quali saranno gli ospiti di Domenica Live Domenica 21 ottobre 2018 Quella di Domenica 21 ottobre 2018 si preannuncia un’altra puntata scoppiettante per Domenica Live. Barbara d’Urso ha anticipato a Pomeriggio 5 due personaggi che ospiterà nel suo salotto Domenicale. In primis Paris Hilton, la famosa ereditiera e deejay, che manca dall’Italia da tempo. La […] L'articolo Domenica Live, puntata 21 ottobre 2018: ospiti Paris ...

Loredana Lecciso rompe il silenzio - la svolta con Al Bano qualche mese fa : I due non sono più una coppia da tempo, ma ultimamente si sono riavvicinati dopo un periodo di forte tensione

Loredana Lecciso - la confessione su AlBano Carrisi : “Ecco cosa siamo oggi” : Loredana Lecciso e Al Bano: si torna a parlare di gossip in casa Carrisi. Una nuova dichiarazione d’amore ha smosso le acque a Cellino San Marco nei giorni scorsi: il ‘Leone’ della discografia italiana si trova sempre tra due fuochi dovendo cercare di mediare tra Loredana e Romina Power. Le due non si amano, anzi. Quando ne hanno l’occasione non si risparmiano da critiche feroci. Nelle ultime settimane il clima sembra ...