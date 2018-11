Suzuki VITARA – Porte Aperte il 17 e il 18 novembre : Sabato 17 e domenica 18 novembre le Concessionarie Suzuki saranno protagoniste di un weekend di Porte Aperte dedicato a Suzuki VITARA Dopo l’enorme successo riscosso dal Porte Aperte che si è svolto nell’ultimo fine settimana di ottobre, i Concessionari Suzuki sono pronti a dedicare una seconda apertura straordinaria a VITARA. Sabato 17 e domenica 18 novembre ci si potrà recare presso la Rete Ufficiale per conoscere meglio le novità della ...

Nuova Suzuki VITARA arriva in concessionaria : A poche settimane dal debutto europeo, al Salone di Parigi, la Nuova Suzuki VITARA è pronta a entrare sul mercato italiano e arriva dai concessionari. VITARA resta l’indiscusso punto di riferimento nel segmento dei SUV compatti, una categoria che lei stessa ha creato esattamente trent’anni fa: nel 1988 VITARA fu, infatti, la pioniera dei veicoli […] L'articolo Nuova Suzuki VITARA arriva in concessionaria sembra essere il primo su ...

Nuova Suzuki VITARA - l’iconico off road debutta in Italia [FOTO e PREZZO] : Al momento del lancio la Nuova Vitara sarà disponibile con una promozione dedicata decisamente allettante e conveniente A poche settimane dal debutto europeo, avvenuto al Salone di Parigi 2018, la Nuova Suzuki Vitara è pronta a entrare sul mercato Italiano. La Nuova Vitara permette, inoltre, di giocare con la variopinta gamma dei colori e quindi di esprimere se stessi anche attraverso una precisa scelta cromatica. Il catalogo si ...

La nuova Suzuki VITARA è tra noi. Nei concessionari nel mese di Ottobre in offerta lancio : La gamma Vitara debuttò nel 1988 affermandosi immediatamente come la pioniera di quello che poi è diventato il segmento dei SUV compatti. Da allora Vitara è il costante punto di riferimento della categoria per il design ricercato, l’ottima manovrabilità, il comfort nell’uso stradale e le grandi prestazioni nel fuoristrada. Ora, nel 2018, Vitara festeggia trent’anni da leader del mercato rinnovandosi in alcuni punti chiave. L’attuale ...

Suzuki al 4x4 Fest con le nuove Jimny e Vitara e l'intera gamma 4WD ALLGRIP : Suzuki parteciperà al 4x4 Fest 2018 di Carrara dal 12 al 14 ottobre con uno stand dedicato in particolare a Jimny ma si...

Suzuki al 4×4 Fest 2018 : il grande evento con protagonista Jimny e Nuova Vitara : Suzuki sarà presente al 4×4 Fest 2018, che si svolgerà a CarraraFiere dal 12 al 14 ottobre. Il suo stand sarà dedicato per gran parte a Jimny, leggenda del fuoristrada dal 1970 a oggi Dal 12 al 14 ottobre Carrara Fiere ospiterà la 18esima edizione del 4×4 Fest, l’unico evento in Italia completamente focalizzato sul mondo della trazione integrale. Suzuki sarà ancora una volta protagonista della maniFestazione con un ampio stand ...

Salone Parigi - Suzuki con anteprime europee Jimny e Vitara : ... la casa nipponica punterà i riflettori sul quad LT-Z50, mezzo ideale per far muovere i primi passi alla guida ai ragazzi e per farli avvicinare con entusiasmo e in totale sicurezza al mondo dei ...

Suzuki presenta nuova Vitara - il SUV per eccellenza : - A trent’anni dal lancio della prima generazione, nuova Vitara ribadisce il suo carattere da autentico SUV con uno stile...