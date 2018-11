I Medici 3 in onda nel 2019 | prime anticipazioni e new entry del cast

Morte 16enne di Taurisano : chiesta condanna di sette Medici per omicidio colposo : Le indagini presero avvio dalla denuncia dei genitori di Giuseppe Orlando, parte civile nel processo. La sentenza è prevista per il mese di febbraio.

Replica I Medici 2 : dove rivedere la seconda puntata della fiction Rai : I Medici 2 Replica seconda puntata : si può rivedere su Rai Play e non solo Continuano le avventure de I Medici su Rai Uno! Vi siete persi la seconda puntata della storia di Lorenzo il Magnifico, interpretato dall’affascinante Daniel Sharman? Niente paura: ci sono le repliche! dove e quando? In qualsiasi momento, in streaming, su Rai […] L'articolo Replica I Medici 2: dove rivedere la seconda puntata della fiction Rai proviene da ...

I Medici – Lorenzo il Magnifico – Seconda puntata del 30 ottobre 2018. Trama e anticipazioni. : Per quattro prime serate al martedì ecco la Seconda serie, stavolta incentrata su Lorenzo il Magnifico . Ecco quindi I Medici – Lorenzo il Magnifico . La prima puntata , in onda martedì scorso, ha ottenuto ascolti nettamente inferiori alla scorsa serie e alle attese, con solo il 17%. “I Medici . Lorenzo il Magnifico ” comincia nel 1469 e […] L'articolo I Medici – Lorenzo il Magnifico – Seconda puntata del 30 ottobre 2018. Trama e ...

Seconda puntata de I Medici 2 - Lorenzo tra Papa Sisto IV e le nozze di Bianca : anticipazioni 30 ottobre : Seconda puntata de I Medici 2, in prima visone assoluta, stasera 30 ottobre su Rai1. Nei nuovi episodi, il Papa appena eletto nomina Arcivescovo di Pisa Francesco Salviati, cugino dei Pazzi. Una mossa che rappresenta un pericolo per Lorenzo , che decide così di tutelarsi stringendo un accordo commerciale con Milano. Jacopo Pazzi cercherà di compromettere la vantaggiosa alleanza approfittando della scandalosa fuga d’amore del nipote Guglielmo con ...

I Medici 2 - anticipazioni seconda puntata : il tradimento di Lorenzo : anticipazioni I Medici 2, seconda puntata : la scoperta di Clarice Buon successo per I Medici 2- Lorenzo il Magnifico: la prima puntata è stata seguita da una media di 4.158.000 telespettatori pari al 17,6% di share. La fiction con Daniel Sharman, Alessandra Mastronardi, Matteo Martari e Raoul Bova non ha deluso le aspettative del pubblico. Prima di scoprire cosa succederà nella seconda puntata de I Medici 2, ripercorriamo brevemente gli ...

I Medici 2 fiction Rai Uno : le anticipazioni della seconda puntata : anticipazioni I Medici 2: cosa succederà nella seconda puntata in onda martedì 30 ottobre 2018 Continua l’ascesa di Lorenzo de’ Medici ne I Medici 2. Dopo aver preso il posto del padre Piero a Firenze, il personaggio interpretato da Daniel Sharman cerca di consolidare il suo potere. Un’impresa non facile viste le continue intromissioni della […] L'articolo I Medici 2 fiction Rai Uno: le anticipazioni della seconda puntata ...

I Medici 2 : seconda puntata - l’azzardo di Bianca | Anticipazioni : I Medici 2 seconda puntata – La serie Tv su Lorenzo il Magnifico ritornerà nella prima serata di Rai 1 martedì, 30 ottobre 2018. Episodio 3 e 4 per tutti gli appassionati, dal titolo “Ostacoli e opportunità” e “Il prezzo del sangue“. Abbiamo lasciato Firenze impegnata in una lotta serrata fra la famiglia di Lorenzo ed i Pazzi. Ancora una volta I Medici 2 cambiano le carte in tavola per il protagonista,a causa di un ...