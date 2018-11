Design made in Italy per il nuovo Pestana Cr7 Hotel a Marrakech

Ronaldo - un nuovo hotel a Marrakech. Il Design sarà made in Italy : Ronaldo si porterà un po' di Italia in Marocco . Come? Aprendo il suo primo albergo a Marrakech e affidandosi a Eclettico design , società milanese specializzata in luxury e hospitality che ne curerà ...

Nasce a Milano la “Amazon” del Design made in Italy : debutto nel 2019 : design Week a Milano (Getty Images) Alla riunione della cabina di regia sull’internazionalizzazione il ministro dello Sviluppo economico, Luigi di Maio, ha auspicato la nascita di “una sorta di Amazon del made in Italy”, per vendere di più all’estero i prodotti nazionali. Una piattaforma nazionale dell’ecommerce. Le vetrine online, in realtà, non mancano. Per la moda l’indirizzo di riferimento è Yoox. In Cina l’Istituto per il commercio estero ...