Ponte Morandi | il 15 dicembre inizia la demolizione | ma i progetti non sono pronti

Ponte Morandi : in un video inedito la ricostruzione del crollo : E' il risultato di un gruppo di lavoro costituito da ricercatori di due società di ingegneria, due università Italiane, un centro di ricerca ed una università americana creato per esaminare le cause ...

Ponte Morandi - il crollo in una nuova simulazione : la possibile sequenza del collasso secondo dopo secondo : A tre mesi di distanza dal crollo del Ponte Morandi, a Genova, è stato presentato un nuovo studio sul possibile collasso del viadotto. A realizzarlo, i ricercatori di due società di ingegneria (Studio Calvi e Mosayk di Pavia), due università Italiane (IUSS e Università di Pavia) un centro di ricerca (Fondazione Eucentre) e una università americana (University of Washington, Seattle). La simulazione è stata presentata lo scorso 6 novembre ...

Ponte Morandi - il commissario Bucci : “Nuovo viadotto entro il 2020 - per i lavori ci vorranno da 12 a 14 mesi” : Il sindaco di Genova e commissario per la ricostruzione del Ponte Morandi, Marco Bucci, ha annunciato che la realizzazione del nuovo viadotto prevede un tempo che va dai 12 ai 14 mesi. “Un nuovo Ponte per la città è previsto entro la metà del 2020 – ha detto Bucci a Palazzo Tursi -. Stando a tutti i progetti proposti che ho visto, ci vorranno da un minimo di 12 a un massimo di 14 mesi”. L'articolo Ponte Morandi, il commissario ...

Ponte Morandi - Bucci : “Inizio demolizione entro Natale. La nuova struttura sarà pronta al massimo in 15 mesi” : La demolizione deve iniziare entro Natale e il Ponte può essere pronto nella prima metà del 2020. Il commissario e sindaco di Genova, Marco Bucci, fissa gli obiettivi per la ricostruzione del Ponte Morandi, crollato il 14 agosto, pur specificando che le ‘scadenze’ fissate sono possibili “se nessuno ci mette bastoni tra le ruote”. Date che si sono spostate già un po’ più in là rispetto alle iniziali stime che ...

Bucci : 15 dicembre inizia demolizione resti Ponte Morandi : Genova – La demolizione dei resti del Ponte Morandi a Genova iniziera’ il prossimo 15 dicembre. Lo annuncia il sindaco e commissario per la ricostruzione, Marco Bucci, questa mattina intervistato da Sky TG24. Secondo quanto spiegato dallo stesso primo cittadino nelle scorse settimane, i lavori dovrebbero partire dal moncone di ponente, poi si passera’ alla demolizione di quello di levante potendo nel frattempo iniziare la ...

Ponte Morandi - demolizione al via il 15 dicembre : “Il mio piano prevede che il 15 dicembre potranno partire i lavori di demolizione“. Lo ha detto il sindaco di Genova e commissario alla Ricostruzione di Ponte Morandi Marco Bucci a ‘SkyTg24’. “I lavori partiranno non appena il Ponte sarà dissequestrato – ha proseguito – non appena avremo il progetto scelto, lo manderemo al procuratore e al gip per vedere le loro osservazioni, per includerle nel progetto ...

