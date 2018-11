Roma | urne aperte per il referendum ' Atac' sul trasporto pubblico

Atac - urne aperte a Roma per il referendum sul trasporto pubblico - : Sono 2,4 milioni i Romani che fino alle 20 possono votare. Due le domande: una sull'affidamento dei servizi di trasporto tramite gare pubbliche e l'altra sulla possibilità di creare nuovi servizi di ...

Referendum Atac - Roma alle urne domenica sul trasporto pubblico : Si vota dalle 8 alle 20. Serve il quorum del 33%, ma c'è l'incognita del ricorso al Tar. Pd e FI favorevoli alla liberalizzazione, no di M5s e Lega

Sigourney Weaver/ “Icona sci-fi? Sono troppo alta per fare film Romantici” : L'attrice Sigourney Weaver alla Festa del cinema di Roma racconta che nessun regista le ha mai proposto ruoli romantici, ma solo film di fantascienza ecco cosa ha detto(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 18:02:00 GMT)

Tornano i Ghostbusters per Sigourney Weaver : il red carpet della Festa di Roma : È l'icona della fantascienza degli anni '80 e sul red carpet della Festa del cinema di Roma non ha dimenticato le sue origini. Alla kermesse per parlare al pubblico in un Incontro Ravvicinato , ...

La stella di Sigourney Weaver brilla sul red carpet Romano : 'La fantascienza è una cosa seria' : 'La fantascienza non è solo effetti speciali, ma racconta storie profonde' afferma con decisione Sigourney Weaver alla Festa del Cinema di Roma, impegnata nell'incontro con un pubblico appassionato - ...

Italia-Usa : Salvini al ricevimento per Sigourney Weaver a Roma : Il vicepremier, Matteo Salvini, ha partecipato questa sera a Roma al ricevimento in onore dell'attrice americana Sigourney Weaver, organizzato a Villa Taverna dall'ambasciatore Usa, Lewis Eisenberg. La 69enne protagonista di Alien e Avatar si trova Roma per la Festa del Cinema. "Con gli Usa abbiamo in comune il cinema, la cultura e il business", ha detto Salvini prendendo il microfono di fronte ai tanti ospiti, "porto a ...

"Share the Journey" a Roma pellegrinaggio simbolico coi migranti : Roma, askanews, - Si chiama "Share the Journey, un milione di chilometri contro l'odio". È una marcia lunga un milione di chilometri a fianco di migranti e rifugiati per condividere in qualche modo il ...

Meghan e Harry - tutto sul Royal Baby/ La passeggiata Romantica a Melbourne : “Come due popstar!” : E' tempo di Royal Baby per Meghan Markle e il Principe Harry. La coppia ha annuciato la gravidanza in Australia. Perchè lontano da Londra? Quali sono le aspettative del popolo?(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 16:01:00 GMT)

Roma tra 30 giorni tornerà alle urne ma sono in pochissimi a saperlo : A Roma tra un mese si tornerà alle urne, anche se una larga parte della popolazione non lo sa. L'11 novembre infatti si svolgerà il referendum cittadino sulla messa a bando di gara del servizio di ...

Fallito il referendum contro le nozze gay in Romania - alle urne solo il 20 - 41% degli elettori : In Romania è Fallito per la scarsa affluenza alle urne il referendum sulla famiglia tradizionale e contro le nozze gay, voluto da gruppi ultraconservatori omofobi e fortemente sostenuto dalla Chiesa ortodossa locale. alle urne si è recato, secondo i dati forniti dalla commissione elettorale, il 20,41% degli aventi diritto. Un dato, questo, lontano dal 30% minimo richiesto per dare validità al referendum, nonostante il ...

Romania - urne aperte per il referendum contro le nozze gay | : La proposta è di modificare la Costituzione cambiando la definizione "unione tra coniugi" in "unione tra un uomo e una donna". È un'iniziativa di una organizzazione conservatrice, che ha lanciato una ...