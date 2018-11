Rugby | test match | Inghilterra-All Blacks 15-16 sotto la pioggia a Twickenham

Rugby - Test Match novembre 2018 : Italia-Georgia 28-17. Il capitano Leonardo Ghiraldini : “La reazione in campo e lo spirito sono stati sempre ottimi” : L’Italia batte la Georgia per 28-17 nel primo dei tre Test Match casalinghi e rispedisce al mittente le velleità di ingresso nel Sei Nazioni al posto della nostra selezione e, cosa ancor più importante, scavalca proprio i Lelos nel ranking mondiale atTestandosi al 13° posto. A fine gara ha parlato al sito federale il capitano della Nazionale, Leonardo Ghiraldini. L’azzurro ha dichiarato a caldo: “Per noi la vittoria era molto ...

Rugby - Test Match novembre 2018 : Italia-Georgia 28-17. Le pagelle degli azzurri - Steyn mostruoso : L’Italia risponde presente: la Nazionale di Rugby si impone nel primo di tre Cattolica Test Match di novembre, quello più importante, all’Artemio Franchi di Firenze, battendo per 28-17 la Georgia. Incontro che ha visto molto bene gli azzurri in campo per circa 60′, salvo poi un calo finale che ha creato qualche difficoltà sotto la spinta dei Lelos. Andiamo a rivivere la sfida con le pagelle dei protagonisti. Luca Sperandio, ...

Rugby - Italia-Georgia 28-17 nel primo test match : adesso arrivano i «mostri» Australia e Nuova Zelanda : In uno stadio «Franchi» trasformato in succursale di Tblisi, tanto è rumorosa e colma di affetto per i Lelos la passione degli oltre tremila georgiani richiamati dalla possibilità di salire a cavallo ...

Rugby – Cattolica test match 2018 : gli Azzurri vittoriosi sulla Georgia a Firenze : Gli Azzurri dell’ItalRugby superano la Georgia 28-17 a Firenze nel primo Cattolica test match 2018 Cattolica test match 2018 Italia Vs Georgia 28-17 (p.t. 18-7) Marcatori: 10’ cp Allan (3-0); 16’ m Mchedlidze tr Matiashvili (3-7); 21’ m Campagnaro tr Allan (10-7); 37‘ cp Allan (13-7); 39’ m Bellini (18-7); s.t. 3’ m Budd (23-7); 13’ cp Matiashvili (23-10); 17’ m Allan (28-10); 23‘ m tecnica (28-17); Italia: Sperandio, Benvenuti, ...

Rugby - Test Match 2018 : l’Italia scaccia i fantasmi e batte 28-17 la Georgia. Ma che fatica nel finale! : L’Italia batte la Georgia per 28-17 nel primo dei tre Test Match casalinghi e rispedisce al mittente le velleità di ingresso nel Sei Nazioni al posto della nostra selezione e, cosa ancor più importante, scavalca proprio i Lelos nel ranking mondiale atTestandosi al 13° posto. Quattro le mete azzurre, due per tempo, contro le due georgiane (una tecnica). Nella prima frazione la sfida viene impostata dai georgiani sullo scontro fisico, ...

L’Italia di Rugby ha battuto 28-17 la Georgia nel secondo test match autunnale : La Nazionale maschile di rugby ha vinto 28-17 contro la Georgia a Firenze nel secondo test match dei quattro in programma questo novembre. Era una partita particolarmente significativa perché l’Italia veniva da una pesante sconfitta contro l’Irlanda e la Georgia

LIVE Italia-Georgia Rugby - Test Match in DIRETTA : 0-0. Gli azzurri per scacciare l’incubo retrocessione dal Sei Nazioni : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di rugby tra Italia e Georgia: oggi pomeriggio alle ore 15.00 a Firenze toccherà alla formazione azzurra, che ospiterà i Lelos in una Test Match molto importante dal punto di vista del ranking internazionale e della permanenza della nostra Nazionale nel Sei Nazioni. L’unico precedente ufficiale risale ormai a 15 anni fa: ad Asti nel 2003 vinse l’Italia per 31-22. In questi anni il ...

LIVE Italia-Georgia Rugby - Test Match in DIRETTA : azzurri per scacciare l’incubo retrocessione dal Sei Nazioni : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di rugby tra Italia e Georgia, tra i Test Match autunnali: questa sera alle ore 15.00 toccherà alla formazione azzurra, che ospiterà i Lelos in una gara molto importante dal punto di vista del ranking internazionale e della permanenza della nostra Nazionale nel Sei Nazioni. L’unico precedente ufficiale risale ormai a 15 anni fa: ad Asti nel 2003 vinse l’Italia per 31-22. In questi ...

Rugby - Test Match Italia-Georgia : orario d’inizio e su che canale vederla in tv gratis e in chiaro : Oggi sabato 10 novembre si gioca Italia-Georgia, Test Match di Rugby che andrà in scena all’Artemio Franchi di Firenze. Nel capoluogo toscano gli azzurri andranno a caccia di una vittoria fondamentale contro un avversario che ci precede nel ranking internazionale e che da tempo spera di prendere il nostro posto nel Sei Nazioni: i Lelos stanno convincendo a suon di risultati mentre i ragazzi di Conor O’Shea faticano a ingranare e ...

Rugby - Test Match novembre 2018 : Italia - serve l’orgoglio. Battere la Georgia e dimenticare polemiche e assenze : In molti penseranno che quello di oggi sia un semplice Test Match, come i tanti che se ne vedono nel periodo di novembre. La sfida delle 15 all’Artemio Franchi di Firenze però rappresenta molto di più: è uno scontro quasi fondamentale per la Nazionale Italiana di Rugby, con gli azzurri che devono assolutamente Battere una rivale come la Georgia, che ambisce al posto nel Sei Nazioni occupato proprio dal Bel Paese. La crescita esponenziale ...

Calendario Test Match Rugby - i risultati delle partite di oggi. Orari e programma completo : Si ricomincia, infatti novembre è il mese in cui si è già aperta la finestra autunnale dei Test Match internazionali di rugby: in tutto il mondo le migliori Nazionali della palla ovale si stanno sfidando per tutto il mese. Sarà questa l’ultima finestra autunnale prima della Coppa del Mondo del 2019, che si terrà tra un anno in Giappone, e al termine di questi incontri il ranking mondiale potrebbe essere completamente diverso rispetto a ...

Rugby - Test Match Italia-Georgia : Conor O’Shea “Troviamo un avversario difficile. Serve una gara con ritmo” : Alla vigilia della importantissimo Test Match tra Italia e Georgia, ha parlato il commissario tecnico Conor O’Shea. Il tecnico azzurri si è prima soffermato sulla sfida persa con l’Irlanda: “Dopo il primo tempo, a Chicago, ero sicuro che avessimo una chance di portare a casa la partita contro l’Irlanda. I primi cinque minuti della ripresa abbiamo regalato due mete all’Irlanda e l’energia e la mentalità delle due squadre sono ...

Rugby – Cattolica test match : tutto pronto per il match dell’Artemio Franchi tra Italia e Georgia : tutto pronto per la gara dell’Artemio Franchi tra Italia e Georgia: capitan Leonardo Ghiraldini fa il punto sul match in conferenza stampa Una giornata di sole con circa 20 gradi ha accolto la Nazionale Italiana Rugby all’arrivo allo Stadio Franchi di Firenze, teatro del primo Cattolica test match 2018 che vedrà gli Azzurri affrontare la Georgia domani alle 15 sul prato dell’impianto della Fiorentina, match che sarà trasmesso in ...

Rugby - Test Match novembre 2018 : un’Italia incerottata alla prova Georgia - fondamentale vincere : Non sarà un vero e proprio dentro o fuori, ma non può essere considerato assolutamente come un semplice incontro amichevole. Quello di domani alle 15 a Firenze sarà un Test Match davvero importante per la Nazionale italiana di Rugby: gli azzurri affrontano la Georgia, Nazionale che precede la squadra di O’Shea nel ranking mondiale e, che, soprattutto, ambisce a conquistare, proprio a scapito dell’Italia, il posto nel Sei ...