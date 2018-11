Napoli | donna ricoverata all' ospedale San Giovanni Bosco ricoperta di formiche | il video

Napoli - donna intubata sommersa da formiche in ospedale. Il video choc : Una donna intubata , nel letto d'ospedale, sommersa dalle formiche : le immagini di quanto accade nell' ospedale San Giovanni Bosco di Napoli sono impressionanti. La denuncia arriva da Francesco ...

Sanità - a Napoli una donna incinta viene salvata da un infarto intestinale : Una donna di 33 anni, al quinto mese di gravidanza, è stata salvata ieri all'ospedale Fatebenefratelli di Napoli, con un difficile intervento chirurgico in anestesia periferica. La donna è arrivata ...

Napoli - premiata la donna che difese l’immigrato sul treno : “Gesto normale”. E il suo sfogo diventa una maglietta : “È stato un gesto di normalità, una reazione per me istintiva. Quello che mi ha infastidito è stato vedere questa persona offesa e silenziosa che subiva l’aggressività di un’altra persona. Non ha detto una parola e subiva. Un extracomunitario magari non può reagire e quindi sono intervenuta in suo aiuto. Ho avuto manifestazioni di affetto da persone conosciute e sconosciute. All’aggressore direi di diventare un italiano ...

Napoli - la donna che ha difeso pakistano sul treno : ‘Paura? No - ero arrabbiata per quello che stava accadendo davanti a me’ : “Paura? No, ero arrabbiata per quello che stava succedendo sotto i miei occhi. Poi magari dopo ci ho pensato, ma ormai era passata”. A 24 ore dalla risposta al giovane napoletano che stava insultando un pakistano sulla Circumvesuviana, parla Maria Rosaria, la donna che ha difeso l’immigrato immortalata in un video subito diventato virale. Intercettata da Fanpage a Napoli, la donna ha ripercorso quanto è accaduto lungo la tratta ...

Tenta di violentare e rapinare una donna marocchina : arrestato a Napoli : Aveva Tentato di violentare e rapinare una donna di 35 anni ma i Carabinieri del Nucleo radiomobile del reparto operativo di Napoli hanno arrestato in flagranza di reato un 42enne incensurato. Per lui ...

Maltempo : vento sradica alberi a Napoli - muore un 21enne - una donna è grave : Raffiche a 130 chilometri orari. Tavolo di coordinamento in Comune. Navi da crociera non attraccano in porto

Chi è davvero Marianna - “a Capa e’ Napule”? La vera storia della donna più famosa di Napoli : Rivolta di Masaniello, Repubblica del 1799 e seconda guerra mondiale: Marianna ha visto davvero tutto. Questa statua di epoca classica oggi conservata a Palazzo San Giacomo, sede del Comune, ha letteralmente attraversato tutta la storia della città partenopea: ma chi è davvero Marianna, “a Capa e’ Napule”?Continua a leggere

Napoli - ripristinata la pensione alla donna di 85 anni che morì due volte - ma solo per l'Inps - : CASANDRINO - Saranno ripristinate con effetto immediato la pensione di reversibilità e l'indennità di accompagnamento a Maria D'Angelo, 85 anni, sospese perché la donna, per l'Inps, risultava deceduta,...

Napoli - Mary non ce l'ha fatta : la giovane donna è morta per arresto cardiocircolatorio : Quella che si è consumata nelle scorse ore per le strade della citta' di Napoli è una vera e propria tragedia [VIDEO]. Un dramma che riguarda una giovane donna, Mary Iazzetti, deceduta nella notte di domenica 14 ottobre, a to di un arresto cardiocircolatorio che non gli ha lasciato scampo. Secondo quanto si apprenda dai media locali, infatti, la donna ha perso la vita, provocando un grande dolore in tutti i suoi amici, conoscenti e familiari. ...