Roma | possesso di armi e droga | due arresti a Tor Bella Monaca

(Di giovedì 8 novembre 2018)– Ieri sera, nel corso di una mirata attivita’ di controllo, i Carabinieri della StazioneTorhanno arrestato un commerciante, 43enne originario di Lamezia Terme e gia’ noto alle forze dell’ordine, con le accuse di ricettazione e detenzione abusiva diclandestine e munizionamento, e un 31enne del Marocco, con precedenti, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Dopo aver notato i movimenti sospetti del 43enne, che entrava ed usciva da un garage in via Buseto Palazzolo, i Carabinieri sono intervenuti per eseguire una verifica. All’interno del locale, i militari hanno rinvenuto una pistola semiautomatica Beretta calibro 7,65, avente matricola abrasa, completa di caricatore con sei colpi; una pistola semiautomatica Astra, calibro 22, con matricola abrasa e completa di caricatore con 6 cartucce; ...