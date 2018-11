Carabiniere morto | l' ira del papà | Ci stanno sterminando tutti

ilgiornale

(Di giovedì 8 novembre 2018) "Adesso lo chiamano eroe. Ma non credo serva: perché non è questo uno Stato che difende una persona che ha fatto il suo servizio". È distrutto ildi Emanuele Reali, ila Caserta durante l'inseguimento di un ladro. La foga nel catturarlo non gli ha fatto vedere quel treno che poi lo ha schiacciato. "Bisogna cambiare le leggi - continua il padre - Gli dicevo sempre stai attento. Ma è stato un sacrificio inutile. Lascia due bambine, una di un anno e una di tre".La morte di Emanuele è stata una tragedia. Era buio, intorno alle 19. Due dei ladri di appartamento erano già stati catturati in precedenza, un terzo era appena finito in manette ma il quarto se la stava svignando. Emanuele gli è corso dietro, anche quando il bandito ha scavalcato un muretto che dà sulla ferrovia. Per seguirlo, non si è accorto del treno che sopraggiungeva. Ed è rimasto schiacciato.Oggi a ...