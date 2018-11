NBA – Chi è Katya Elise Henry? La sexy modella che ha stregato Kyle Kuzma GALLERY

NBA – Jamal Murray fa chiarezza sulla diatriba con Irving : “mi sono fatto trascinare - ecco perchè ho tirato sulla sirena” : Jamal Murray ha fatto chiarezza in merito a quanto accaduto nel finale di Nuggets-Celtics con Kyrie Irving imbufalito nei suoi confronti Animi caldi al Pepsi Center di Denver, durante la sfida tra Denver e Boston. Protagonisti di una particolare diatriba, avvenuta al termine dell’incontro, sono stati Kyrie Irving e Jamal Murray, dopo che la guardia dei Nuggets ha provato a segnare, negli ultimi secondi del quarto quarto, i due punti ...

NBA – Larry Drew è ‘ufficialmente’ il nuovo allenatore dei Cavs : trovato l’accordo con la franchigia : Larry Drew è il nuovo allenatore dei Cleveland Cavaliers: dopo le prime partite passate in panchina da coach ‘ad interim’, l’assistente di Tyronn Lue ha trovato l’accordo con la franchigia Dopo il licenziamento di coach Tyronn Lue, dovuto al pessimo inizio di stagione, i Cleveland Cavaliers hanno affidato temporaneamente la panchina al suo assistente, Larry Drew. Nelle ultime ore, coach Drew e la dirigenza sembrano aver trovato anche ...

NBA - Danilo Gallinari dopo la vittoria con Minnesota : 'Schiaccio di più perché temono il mio tiro' : Sesta vittoria stagionale e sesto ventello di questo ottimo inizio di regular season per Danilo Gallinari, miglior realizzatore degli L.A. Clippers insieme a Tobias Harris nel successo contro i ...

NBA : Portland - schiaffo ai Wolves. Phila - che scivolone : I Bucks continuano la loro marcia da schiacciasassi. A farne le spese, questa volta, tocca ai Kings, incapaci di reagire allo strapotere di Giannis Antetokounmpo , tripla doppia da 25 punti, 15 ...

NBA – Anthony Davis chiama Cousins ai Pelicans : “in estate sarà free agent e spero…” : Anthony Davis spera in un ritorno di DeMarcus Cousins ai Pelicans: in estate ‘Boogie’ sarà free agent e potrà accordarsi con qualsiasi franchigia Qualche giorno fa, il coach dei Golden State Warriors, Steve Kerr, non ha usato mezze misure nell’affermare che la franchigia della Baia in estate non rinnoverà il contratto di DeMarcus Cousins. ‘Boogie’ sarà dunque free agent in estate e libero di accordarsi con qualsiasi franchigia. Anthony ...

NBA - Luke Walton già sotto pressione : Magic Johnson chiede vittorie immediate : Il, sottile, supporto di LeBron James Un messaggio che sembra aver mandato anche LeBron James su Twitter, il suo social network preferito quando si tratta di lanciare messaggi al resto del mondo, ...

NBA - Cleveland Cavaliers : JR Smith chiede la cessione e rischia la multa : JR Smith è stato da sempre abituato a parlare chiaro, con tutti. E così, dopo essere stato messo ai margini per la seconda volta in questo tormentato inizio di stagione, ha chiesto di andare via da ...

NBA – La Nazionale Italiana di Rugby ospite sul parquet dei Chicago Bulls! [GALLERY] : La Nazionale Italiana Rugby è stata ospite dei Chicago Bulls nella notte di Halloween: gli azzurri hanno calcato il parquet dello United Center per poi assistere alla sfida contro i Nuggets Notte di Halloween da ricordare per la Nazionale Italiana Rugby, ospite (insieme alla Nazionale Irlandese) dei Chicago Bulls in vista della sfida contro i Nuggets. La Nazionale, in raduno a Chicago in preparazione del test-match di sabato contro ...

NBA - da prima a ultima in pochi mesi : la falsa partenza degli Houston Rockets di D'Antoni : 'Abbiamo perso la nostra spavalderia'. Mike D'Antoni è preoccupato: l'inizio degli Houston Rockets è stato un incubo, con cinque sconfitte nelle prime sei gare e il punto più basso toccato con la ...

NBA - Steph Currry : una chiacchierata con Neymar e quel segreto su Klay Thompson : A unire Neymar e Curry non solo l'adrenalina dei grandi momenti di sport, ma anche le emozioni più private da vivere in famiglia , ai tre bimbi di Steph e Ayesha il giocatore del PSG risponde con un ...

NBA – Medie illegali e mani caldissime : Steph Curry è un cecchino e infrange un nuovo record! : Inizio di stagione da urlo per Steph Curry: Medie illegali, mani caldissime e una precisione da dietro l’arco… da record Mentre Rockets e Thunder annaspano, in un complicato inizio di stagione, i Golden State Warriors hanno già preso il largo. Eccetto qualche passo falso iniziale, i ragazzi di Steve Kerr hanno iniziato a carburare, firmando un successo dopo l’altro. In attesa che DeMarcus Cousins torni ...

NBA – I Timberwolves continuano ad alzare la posta nell’affare Butler : chiesto ai Rockets un asset importantissimo : I Timberwolves continuano ad alzare le proprie pretese per la cessione di Jimmy Butler: chieste 4 scelte ed Eric Gordon agli Houston Rockets In casa Timberwolves continua a tenere banco la questione relativa alla cessione di Jimmy Butler. La pista più calda, in ottica trade, attualmente sarebbe quella rappresentata dagli Houston Rockets, alla ricerca di un giocatore capace di dare una svolta al pessimo inizio di stagione della franchigia ...