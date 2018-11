MotoGp Ducati | scintille tra Dovizioso e Lorenzo

MotoGp Ducati - botta e risposta tra Dovizioso e Lorenzo : MILANO - Prosegue il botta e risposto polemico tra Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo. 'Non abbiamo parlato, e non so se avremo occasione di farlo nei prossimi giorni insieme a Paolo Ciabatti o a ...

MotoGp - alta tensione Lorenzo-Dovizioso : la Ducati interviene a muso duro con i propri piloti : Il direttore sportivo Paolo Ciabatti ha svelato come ci sarà un incontro con Dovizioso e Lorenzo nella giornata di oggi, dove verrà ribadita l’importanza del team rispetto all’ego dei propri piloti La tensione in casa Ducati resta altissima, soprattutto dopo quanto avvenuto nel week-end in Malesia tra Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo. Il botta e risposta tra i due piloti non è piaciuto affatto ai vertici del team di Borgo ...

Moto2 - Francesco Bagnaia correrà in MotoGp nel 2019. Un pilota di talento pronto a prendere per mano la Ducati : Francesco Bagnaia ha conquistato il titolo mondiale della Moto2. Al 21enne piemontese è bastato un terzo posto nel GP della Malesia per aggiudicarsi il primo titolo della carriera con una gara d’anticipo. Un anno dopo Franco Morbidelli è dunque ancora l’Italia a festeggiare nella cilindrata intermedia del Motomondiale. Impressionante il salto di qualità compiuto da Bagnaia nel 2018. Dopo un buon passato in Moto3, dove vinse due gare ...

MotoGp - boom in Ducati - lite tra Lorenzo e Dovizioso : tweet al vetriolo di Jorge! : Lorenzo e Dovizioso non se le mandano a dire a suon di dichiarazioni e tweet che spaccano internamente la Ducati negli ultimi mesi di permanenza di Jorge Lorenzo e Dovizioso sembrano proprio non amarsi. Dopo le dichiarazioni del Dovi di stamane, non si è fatta attendere la risposta di Jorge: “non so i dettagli, ho sentito un po’ di cose, quindi non voglio entrare in questa cosa qua, situazioni un po’ strane che capitano spesso in Ducati o ...

Andrea Dovizioso - GP Malesia MotoGp 2018 : “Siamo competitivi in tutte le condizioni. Lorenzo? A volte in Ducati succedono delle cose strane…” : Quinto posto per Andrea Dovizioso al termine delle qualifiche del GP della Malesia, penultima prova del Mondiale 2018 di MotoGP. Sul tracciato di Sepang, il Ducatista ha pagato a caro prezzo una scivolata nelle ultime battute del time-attack, disputato su pista bagnata, che non gli ha consentito di migliorare ulteriormente il proprio riscontro cronometrico. Ricordiamo che questa sessione è stata ritarda di più di un’ora per l’arrivo ...

MotoGp – Dovizioso - l’amarezza per la caduta in Q2 a Sepang e la questione Lorenzo-Ducati : “situazioni strane - ma non voglio entrarci” : Andrea Dovizioso e l’amaro sabato di qualifiche a Sepang: il forlivese della Ducati commenta il suo quinto posto in griglia di partenza al Gp della Malesia 80ª pole position per Marc Marquez: lo spagnolo della Honda ha chiuso davanti a tutti le qualifiche del Gp della Malesia, certo dunque di partire domani dalla prima casella in griglia sul circuito di Sepang. Un sabato complicato in pista sul circuito SIC a causa della pioggia che ...

MotoGp – Lorenzo e quella clausola nel contratto Ducati - la verità di Ciabatti : “niente stipendio al quarto forfait? Ecco come è andata” : Paolo Ciabatti e il cavillo contrattuale di Jorge Lorenzo: il direttore sportivo della Ducati mette in chiaro le cose a Sepang Jorge Lorenzo e la Ducati hanno comunicato nella mattina malese che i maiorchino non proseguirà il suo weekend di gara a Sepang a causa del dolore incessante al suo polso, operato poco più di una settimana fa. Nella giornata di ieri, però, nel paddock della Malesia sono circolati particolari rumors su un problema ...

MotoGp – Infortunio Lorenzo : Jorge in difficoltà in Malesia - la decisione del maiorchino e della Ducati : Jorge Lorenzo troppo dolorante anche a Sepang: il maiorchino della Ducati rinuncia anche al Gp della Malesia Niente da fare per Jorge Lorenzo: il maiorchino della Ducati, operato la settimana scorsa per l’Infortunio al polso procuratosi nelle Fp2 del Gp della Thailandia, che lo ha costretto a saltare le gare a Buriram, in Giappone e Australia, ha deciso di saltare anche il Gp della Malesia. Dopo un periodo di riabilitazione ...

MotoGp - Lorenzo punge la Ducati : “potrei rinunciare a correre - mi trovo in questa situazione non per colpa mia” : Il pilota spagnolo potrebbe decidere di lasciare la Ducati a Pirro al termine delle FP3, rinunciando anche al Gp della Malesia Due sessioni concluse entrambe all’ultimo posto, a distanza siderale dalla testa della classifica. Jorge Lorenzo ha sofferto parecchio sia nelle FP1 che nelle FP2, il dolore al polso non ha lasciato tregua al maiorchino, condizionandolo sia in frenata che in accelerazione. AFP/LaPresse La sua presenza sulla ...

MotoGp Ducati - Dovizioso : «Siamo veloci sull'asciutto» : SEPANG - 'E' stata una giornata produttiva, il passo era molto molto veloce. Sono molto contento' . Lo ha detto Andrea Dovizioso al termine della prima giornata di prove libere della MotoGp in Malesia.