Meteo domani | perturbazione atlantica | maltempo al Nord

Allerta Meteo Liguria : da domani ancora temporali : Dopo solo poche ore di tregua, la Protezione civile della Liguria ha diffuso una nuova Allerta Gialla per temporali, emanata dall’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente. Essa riguarda tutta la regione, dalle 7 alle 18 di domani. Le previsioni riguardano infatti l’arrivo di nuove piogge. La presenza di un modesto minimo sul Golfo del Leone richiamerà correnti umide e instabili, che provocheranno piogge anche a ...

Meteo Protezione Civile : ancora piogge domani al Nord Italia : Nella giornata di domani avremo ancora residua instabilità, concentrata principalmente al Nord Italia. Ecco il bollettino Meteo della Protezione Civile: Previsioni Meteo Giovedì 8 Novembre...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : il colmo della piena del Po domani a Piacenza : “Per la giornata di giovedì 8 novembre si prevedono condizioni di moderata instabilita’ con piovaschi sui rilievi occidentali. La piena del fiume Po transiterà nel piacentino con livelli al di sopra della soglia 2 già dal pomeriggio di mercoledì 7 novembre, con raggiungimento di un nuovo colmo a Piacenza, previsto nella mattina di giovedì 8 novembre. Nella giornata di giovedì 8 novembre, inoltre, la piena di Po supererà la soglia 2 ...

Meteo - le previsioni di domani mercoledì 7 novembre - : Vortice ciclonico in piena azione sul nostro Paese. Nessuna tregua fino a giovedì, piogge intense soprattutto al Nord e sulle regioni tirreniche. Allarme per la piena di fiumi e laghi

Allerta Meteo Campania : domani criticità “gialla” per rischio idrogeologico : La Protezione civile della Regione Campania ha diramato un avviso di criticità Meteo con livello di criticità idrogeologica giallo valido dalle 5 di domani mattina, mercoledì 7 novembre, fino alle 17 della stessa giornata solo sulle zone di Allerta 1 (Piana campana, Napoli, isole, area vesuviana), 3 (Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini) e 5 (Tusciano e Alto Sele). L’avviso riguarda precipitazioni sparse anche a ...

Allerta Meteo Sardegna : oggi e domani criticità “gialla” nel nordovest : Nuova Allerta Meteo criticità “gialla” in Sardegna per rischio idrogeologico e idraulico. La Protezione civile regionale, in vista di nuove abbondanti piogge, ha diffuso un avviso, valido dalle ore 14 di oggi, che riguarda quasi tutta l’isola, in particolare Sassarese, Gallura, parte del Nuorese e Oristanese, fino all’Alto Campidano. L'articolo Allerta Meteo Sardegna: oggi e domani criticità “gialla” nel ...

Allerta Meteo Liguria : criticità “gialla” per piogge diffuse e temporali prolungata fino a domani : prolungata e modificata l’Allerta Meteo gialla in Liguria per piogge diffuse e temporali diramata dalla protezione civile regionale ed emanata da Arpal. Questa la nuova scansione oraria: Allerta gialla su tutte le zone e tutti i bacini fino alle 10 di domani, mercoledi’ 7 novembre LA SITUAZIONE: la fase pre frontale, in atto dalla notte, ha interessato in particolare il savonese e il suo entroterra e la zona a cavallo con la provincia di ...

Le previsioni Meteo per domani - mercoledì 7 novembre : Si comincia con piogge al Nord e al Centro, dove il tempo migliorerà nel pomeriggio, inizierà a fare più freddo

Meteo - le previsioni di domani martedì 6 novembre - : Maltempo senza sosta almeno fino a giovedì. Preoccupazione per il livello di laghi e fiumi. Rischio esondazione per il lago Maggiore

Allerta Meteo Liguria : domani criticità “gialla” per temporali : Dopo alcuni giorni di variabilità tornano le fasi instabili sulla Liguria. La Protezione Civile regionale ha, dunque, diffuso l’Allerta Meteo “gialla” per temporali emanata da Arpal. Questa la scansione oraria e la zone coinvolte: ZONE A, D: dalle 8 alle 19 di domani, martedì 6 novembre ZONA B: dalle 8 alle 21 di domani, martedì 6 novembre ZONE C, E: dalle 8 alle 24 di domani, martedì 6 novembre L’Allerta riguarda i bacini piccoli ...

Meteo - allerta arancione in 4 regioni. E da domani arriva una nuova perturbazione : La Protezione Civile ha diramato l'allerta arancione su parte del Veneto, Piemonte, Emilia-Romagna e Lazio. Da domani arriverà una nuova perturbazione che porterà piogge e temporali. Miglioramenti solo a partire da giovedì.Continua a leggere

Meteo : ciclone verso nord - ancora piogge e temporali - previsioni per domani 5 novembre 2018 : ancora maltempo, questa volta verso il nord. ciclone in spostamento. Meteo / Il vasto vortice ciclonico che stamattina vi abbiamo mostrato in tutta la sua maestosità si sta pian piano muovendo...

Allerta Meteo Sicilia : domani ancora maltempo : La Protezione Civile Regionale mantiene anche per domani, per la Sicilia occidentale, le condizioni di pre-Allerta, con un bollettino diffuso oggi pomeriggio che sia per il rischio idrico sia per il rischio idrogeologico riporta il livello a giallo. L'articolo Allerta Meteo Sicilia: domani ancora maltempo sembra essere il primo su Meteo Web.

Allerta Meteo Veneto : domani di nuovo piogge : Dalla serata odierna aumenta in Veneto la probabilità di precipitazioni a partire dai settori meridionali e occidentali, inizialmente sparse in progressiva estensione nel corso della notte fino a diventare diffuse nella prima parte di domani lunedì 5. I fenomeni sono in diradamento, almeno in pianura, da domani pomeriggio. Le precipitazioni, a tratti moderate con locali rovesci o temporali, potranno risultare localmente abbondanti sulle zone ...