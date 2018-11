agi

: RT @chiossi_manuela: Onestamente in questo momento sono poco interessata ai cavilli tra m5s e Lega. Vorrei solo che portassero fuori il pae… - ferruccio_zara : RT @chiossi_manuela: Onestamente in questo momento sono poco interessata ai cavilli tra m5s e Lega. Vorrei solo che portassero fuori il pae… - oceanermal : RT @stringimiricc: 'Per regalare un momento così... con così poco... è stato bellissimo' AMORE MIO GRANDE - Agenzia_Italia : “Momento poco opportuno per manifestare”, dice Virginia Raggi ai suoi sostenitori -

(Di martedì 6 novembre 2018) "Vi ringrazio per la vostra vicinanza e il vostro affetto ma credo che questo sia un momentoper manifestare". Queste le parole di, sindaco di Roma, che in un videomessaggio pubblicato sui social ha invitato ia non svolgere il sit-in organizzato alla vigilia della sentenza del processo che la vede imputata. fonte Facebook.