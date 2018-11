Caserta | Mirko muore a soli 18 anni | fatale l' incidente in moto

Blastingnews

(Di martedì 6 novembre 2018) Tragedia nella notte tra sabato 3 e domenica 4 novembre: un giovane didiciottoperde la vita in to ad un violentostradale sulla Strada Stica 265, tra Marcianise e Maddaloni. Nonostante l'intervento tempestivo dei soccorsi giunti sul luogo, per il ragazzo non c'è stato nulla da fare. Ilscontro inI fatti si sono verificati appena due giorni fa, al confine tra Napoli eD'Antico, originario di Calvi Risorta comune situato in provincia distava viaggiando a bordo della sua, una Honda Hornet 600, quando ha finito per impattare violentemente contro una Renault Kangoo proveniente dalla carreggiata opposta. Lo schianto, avvenuto nei pressi del parcheggio di un Bingo della zona, ha fatto letteralmente sbalzare il diciottenne dalla sella: per il giovane, ricaduto al suolo qualche metro più in la', non vi è stato nulla da ...