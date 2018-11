Nuova bufera nel mondo del calcio | rivelazione shock sull’UEFA | due top club nei guai

Ora nasce l'Afd "ebraica". Nuova bufera sul partito : Berlino - "Da noi non otterrete il timbro kasher". Con questo slogan circa 250 sostenitori della Jsud, l'unione degli universitari ebrei in Germania, ha protestato ieri a Francoforte contro la fondazione nella vicina Wiesbaden di JAfD, una sezione ebraica di Alternative für Deutschland. Fortissima all'est ma in crescita anche all'ovest, AfD è la formazione xenofoba accusata di connivenza con l'estremismo di destra nazionalista e antisemita. ...

Nuova bufera sul Qatar : lavoratori al Mondiale 2022 senza stipendio da mesi : Nuova bufera sui Mondiali del Qatar. Dopo le " candidature sabotate ", arriva il rapporto di Amnesty International che riferisce come dozzine di lavoratori dei cantieri della Coppa del Mondo non siano stati pagati per mesi. In particolare, l'organizzazione per i diritti umani spiega che questi lavoratori - per lo più cittadini di Nepal, India e Filippine - hanno arretrati di 1700 ...