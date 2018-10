Battlefield 5 in arrivo a scaglioni | ecco tutte le date d’uscita del gioco

optimaitalia

(Di lunedì 29 ottobre 2018) Mancano ormai poco più di venti giorni all'uscita di5, il nuovo capitolo della saga nata dal lavoro sinergico di DICE e di Electronic Arts, e ovviamente elevatissime sono (come di consueto) le aspettative dei fan. I numerosi filmati condivisi dagli addetti ai lavori, dal canto loro, mirano a incrementare sempre di più l'hype attorno al titolo: un'hype che in questa occasione beneficia anche di alcuni innesti importanti e al passo con i tempi videoludici (la Battle Royale, per fare un esempio lampante, approderà nelnei primi mesi del 2019, ndr) e che saprà calamitare le attenzioni di una platea alquanto vasta e variegata.Chiaramente l'attesa ora è tutta per il giorno in cui si potranno finalmente mettere le mani su5, per saggiarne sui campi di battaglia digitali l'effettiva bontà. Ebbene Electronic Arts ha pensato bene di spalmare su più giorni la ...