Salute | il 96% delle malattie degli italiani è causato da soli 4 fattori

Salute - allarme polmoniti in Lombardia : 196 ricoveri - è la regione più colpita : E’ allarme polmoniti in Italia. In particolare, la legionella, malattia infettiva che colpisce l’apparato respiratorio e si trasmette attraverso l’acqua nebulizzata per inalazione, torna a preoccupare società e istituzioni. Particolarmente colpita la Lombardia, con picchi di casi registrati nella bassa bresciana orientale e in altre zone della regione. “Insieme alle Ats coinvolte, stiamo facendo tutto il possibile per ...