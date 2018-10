Il taglio delle accise sulla benzina promesso da Salvini è scomparso | nessuna traccia

Manovra - Salvini : "Flat tax per i piccoli - giusto il taglio delle pensioni d'oro " : Per Matteo Salvini la Manovra approvata ieri dal consiglio dei Ministri è una "vittoria degli italiani". "La flat tax c'è per i piccoli dimenticati dalla sinistra, giusto il taglio delle pensioni d'...

Stasera Italia - ex primario contro il taglio delle pensioni d'oro : 'Sono soldi miei' : "Il mio taglio potrebbe addirittura arrivare a 500 euro al mese: come lo vogliamo definire? Un esproprio di Stato? Una vergogna? Comunque è un'ingiustizia" Con queste parole l'ex medico di 71 anni ...

USA - modesta la crescita delle vendite al dettaglio : In leggero aumento le vendite al dettaglio degli Stati Uniti. Nel mese di settembre si è registrato un incremento mensile dello 0,1% a 509 miliardi di dollari , variazione percentuale identica a ...

Manovra - dal taglio delle pensioni d'oro al piano di assunzioni in Polizia e Magistratura : IN ogni caso è attesa una decisione politica che coinvolge in prima persona i leader dei due schieramenti, Salvini e Di Maio unitamente a Conte e Tria. Gli altri punti Nonostante qualche incertezza ...

Manovra - scontro sulla «pace fiscale». Subito il taglio delle pensioni d’oro (dai 4.500 euro in su) : «Tagliamo un miliardo di euro dalle pensioni d'oro», lo assicura il vicepremier Luigi Di Maio che annuncia l’ingresso della misura nel decreto fiscale che sarà approvato dal consiglio dei ministri. Restano da sciogliere i nodi sulla pace fiscale-- Non c'è ancora un'intesa tra M5s e Lega sulla “pace fiscale”. È quanto spiegano fonti di governo al termine del pre-Consiglio riunitosi domenica sera a Palazzo Chigi. Assenti sia Luigi Di ...

Manovra - subito il taglio delle pensioni d’oro (dai 4500 euro in su) : «Tagliamo un miliardo di euro dalle pensioni d'oro», lo assicura il vicepremier Luigi Di Maio che annuncia l’ingresso della misura nel decreto fiscale che sarà approvato dal consiglio dei ministri....

Virale foto di Salvini sul taglio delle accise per la benzina : bufala o speranza il 12 ottobre? : Ritorna prepotente in queste ore un post sul taglio delle accise per la benzina, con un provvedimento destinato ad entrare in vigore il prossimo 31 novembre analizzato immediatamente dai colleghi di bufale.net. Di tanto in tanto prendono piede queste fake news sui social, con cui si alimenta non solo la cattiva informazione su un tema delicato, ma anche le false speranze da parte di coloro che da tempo sperano di poter andare incontro a ...

Clima - Merkel : “Sul taglio delle CO2 auto è un risultato sostenibile” : “Un risultato sostenibile”: così ha commentato la cancelliera tedesca Angela Merkel l’accordo raggiunto dal Consiglio dei ministri dell’Ambiente europei sulla riduzione delle emissioni di CO2 di auto e van del 35% entro il 2030, a margine di un incontro con il presidente cileno Sebastian Pinera, oggi a Berlino. La Germania ha sostenuto questo obiettivo anche se e’ andato oltre i desideri originari del governo ...

Clima - Ministro Costa : l’Italia sosterrà il taglio del 40% delle emissioni delle auto : In occasione della riunione del Consiglio Ambiente dell’Unione Europea, in programma domani, l’Italia sosterrà il taglio delle emissioni del 40% entro il 2030 per le auto nuove, con un obiettivo intermedio del 15% entro il 2025: lo ha reso noto il Ministro dell’Ambiente. “Dobbiamo mantenere l’ambizione il più alto possibile“, ha spiegato Costa, “noi partiamo con il giro di tavolo affermando che il 40% ...

Che fine ha fatto il taglio delle accise sulla benzina promesso da Salvini : Il taglio delle accise sulla benzina rischia di allontanarsi ulteriormente. Nella nota di aggiornamento al Def si fa riferimento alle accise solo in poche occasioni, prospettando il disinnesco dell'aumento per il 2019 (non c'è la stessa garanzia per 2020 e 2021) e la possibilità di una riduzione delle accise ma senza informazioni specifiche su modalità e tempistiche.Continua a leggere

Riforme costituzionali - le due proposte Lega-M5s : taglio di 345 parlamentari e obbligo discussione delle leggi popolari : Il taglio di 345 parlamentari e l’obbligo di discussione delle proposte di legge di iniziativa popolare. Movimento 5 stelle e Lega hanno presentato due proposte di riforma costituzionale sulla composizione dell’assemblea e per aumentare la democrazia diretta. E hanno annunciato che le prossime riguarderanno “l’eliminazione del Cnel e l’abolizione del quorum dal referendum abrogativo”. A presentare oggi ...

Rosa Perrotta - prove di matrimonio : l’ex naufraga sfila in abito da sposa in attesa delle nozze con il fidanzato Pietro Tartaglione : Rosa Perrotta, sfila in abito da sposa, in attesa del suo matrimonio , che sboccerà il 7 giugno 2019. Rosa Perrotta sposerà il fidanzato Pietro Tartaglione il 7 giugno del 2019. L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi sicuramente con l’abito bianco sarà bellissima. Un anticipo di come potrebbe essere il suo look da sposa, la mora l’ha dato sfilando alla fiera “Ti Sposo”, a Ercolano, vicino Napoli, dove ha ...

taglio delle tasse per le aziende che assumono (ma solo per contratti stabili) : I dati agrodolci sull'occupazione (in crescita ma grazie ai precari) spingono il governo a nuove politiche fiscali per...

Le storture della proposta di taglio delle pensioni d'oro - un esempio concreto : Approfittando della cortese ospitalità di HuffPost, alcuni giorni or sono mi sono permesso di sottolineare alcuni aspetti, a mio avviso critici, del pdl D'Uva-Molinari (AC 1071) sulle c.d. pensioni d'oro (Rideterminazione dell'importo delle pensioni superiori a 4.500 euro mensili).Come al solito sono stato redarguito dal sanfedismo militante, con l'accusa sostanzialmente di mentire in nome di loschi interessi personali e della vocazione ...