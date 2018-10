Ronaldo su social | “a Manchester sempre a casa”

Juve - Ronaldo sui social : “ogni partita insegna” : “Ogni partita insegna qualcosa”. Cristiano Ronaldo vede così l’1-1 della Juventus con il Genoa, primo pareggio dopo un filotto di 10 vittorie tra campionato e Champions. “Ora – scrive sui social – concentrati sulla prossima”, la trasferta di martedì, in Champions, contro il Manchester United, la squadra che ha lanciato il portoghese nel calcio che conta. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE ...

Ronaldo paperone dei social : nessuno come lui - doppiati Obama e Messi : UN MONDO PER DONNE - Nessun uomo al mondo ha una potenza di fuoco pari a quella di Cristiano Ronaldo nelle piattaforme social. È stato calcolato che il valore di un suo post su Instagram è di circa ...

Scandalo Ronaldo : la sorella di CR7 lancia un’iniziativa sui social [GALLERY] : 1/9 ...

Juventus - la sorella di Ronaldo lancia una campagna social per difenderlo : TORINO - La sorella di Ronaldo , Katia Aveiro , non ci sta e scende in campo per difendere Cristiano , alle prese con l'accusa di violenza sessuale. La donna ha pubblicato su Instagram un'immagine di ...

Che effetto hanno avuto le accuse di stupro sull'immagine social di Ronaldo : Caso che, ad onor del vero, era stato sollevato sempre da Der Spiegel nell'Aprile 2017, ma che ora è esploso, ripreso dai media di mezzo mondo, nonostante l'avvocato tedesco di Ronaldo, Christian ...

Allegri difende Ronaldo : 'È uno che si dedica al sociale - questo dice tutto' : TORINO - Si parte subito dal caso Ronaldo. Anche Massimiliano Allegri difende il fuoriclasse portoghese dalle accuse di stupro: ' Sta bene, è un ragazzo che conosco da tre mesi. Quello che posso dire ...

Cristiano Ronaldo accusato di stupro : EA "sta monitorando la situazione" e intanto rimuove la cover star di FIFA 19 da diversi social : Negli ultimi giorni non si sta parlando di Cristiano Ronaldo solo per esaltarne le indiscutibili capacità calcistiche ma anche per delle accuse piuttosto delicate provenienti da Kathryn Mayorga. La donna accusa il giocatore della Juventus, colpevole di averla assalita e stuprata a Las Vegas nel 2009.La Juventus ha difeso il proprio campione che ha deciso di intervenire in prima persona parlando di "fake news". "Nego fermamente le accuse contro ...

Champions League – Cristiano Ronaldo si complimenta con la sua Juventus : il post social di CR7 : Cristiano Ronaldo sempre con i suoi compagni di squadra: dalla tribuna allo Stadium al post social per la vittoria della Juventus Vittoria nel segno di Dybala, oggi pomeriggio, per la Juventus, nella seconda sfida di Champions League, contro lo Young Boys. L’attaccante argentino ha segnato un’importante tripletta, che ha permesso alla squadra di Allergri di portarsi in vetta alla classifica del girone. Grande assente, oggi in ...

Psv-Inter - è guerra social su Ronaldo : 'Per chi tifi mercoledì?' : ROMA - È già Psv-Inter . In attesa di capire quali sono le ambizioni e a cosa possono puntare nell'Europa conta, i due club anticipano la sfida sul campo sfidandosi sui social: attraverso i propri ...

