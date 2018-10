Metro Roma | crolla una scala mobile | 20 feriti | coinvolti tifosi Cska

Roma - cede scala mobile della Metro Repubblica : 17 feriti - tifosi del Cska gravi. «Saltavano e ballavano» : cede la parte inferiore della scala mobile a Roma nella stazione della metro Repubblica della linea A: ci sono 17 feriti e almeno quattro sono gravi, in codice rosso. Tra di loro anche i tifosi del...

Tifosi Cska causano cedimento scala mobile Metro - 17 feriti a Roma. Il video dell'incidente : Una porzione di una scala mobile della stazione metro Repubblica della linea A a Roma ha ceduto causando il ferimento di 17 persone. Secondo le prime ricostruzioni, il cedimento sarebbe stato determinato dalle intemperanze dei Tifosi russi del Cska Mosca, diretti all'Olimpico per la partita di Champions League contro la Roma. Un giornalista sportivo russo ha pubblicato su Twitter un video in cui si vede il momento del crollo della scala ...

Roma-Cska - crollo della Metro : sale il numero dei feriti - amputata la gamba ad un tifoso russo [FOTO e VIDEO] : Roma-Cska, amputata una gamba ad uno dei tifosi rimasti coinvolti nell’incidente nella metro Repubblica Roma-Cska non è iniziata nel migliore dei modi. Il pre-gara è stato caratterizzato dal crollo di una scala mobile nella stazione metro Repubblica, attorno alle ore 19, durante il massimo carico per quanto concerne il trasferimento verso lo stadio Olimpico. Circa 20 i feriti, 4 dei quali in condizioni gravi, rimasti incastrati tra ...

Roma - cede scala mobile della Metro Repubblica : il momento dell’incidente. Le immagini : Intorno alle 19, a Roma, le scale mobili della metro Repubblica sono cedute, causando il ferimento di diverse persone. Nel video, il momento dell’incidente. Secondo alcuni testimoni, i tifosi del Cska Mosca “ballavano e cantavano, fino a quando la scala ha ceduto”. L'articolo Roma, cede scala mobile della metro Repubblica: il momento dell’incidente. Le immagini proviene da Il Fatto Quotidiano.

