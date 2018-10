Mattarella ha firmato il decreto fiscale | ora il testo in Aula

Manovra - Mattarella ha firmato il decreto fiscale : Roma, 23 ott., askanews, - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato il decreto fiscale. Il provvedimento era giunto in tarda mattinata al Colle.

Decreto fiscale - Mattarella ha firmato : ora va all’esame del Parlamento : Il presidente Sergio Mattarella ha firmato il Decreto fiscale. Lo si apprende al Quirinale. In precedenza la legge aveva avuto il via libera della Ragioneria Generale dello Stato nella tarda serata di lunedì. Il provvedimento è pronto per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, per la piena attuazione, e la trasmissione alle Camere. L'articolo Decreto fiscale, Mattarella ha firmato: ora va all’esame del Parlamento proviene da Il Fatto ...

Manovra - il presidente Mattarella ha firmato il decreto fiscale : Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella , ha firmato il decreto fiscale . Il provvedimento, che era giunto in tarda mattinata al Colle, sarà ora pubblicato sulla Gazzetta ufficiale per la ...

Manovra - Mattarella ha firmato il decreto fiscale : Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il decreto fiscale , nonostante la bollinatura della Ragioneria generale dello Stato. Il decreto fiscale, che ha fatto scoppiare uno scontro ...

Mattarella ha firmato il decreto fiscale : Il presidente Sergio Mattarella ha firmato il decreto fiscale. Lo si apprende al Quirinale. L'accordo raggiunto nel governo sul decreto collegato alla manovra, così come descritto dal premier Giuseppe ...

Mattarella ha firmato il decreto fiscale - ora tocca alle Camere : "Bruxelles farà le sue scelte, noi le nostre, - ha affermato il vicepremier leghista dopo un incontro con Conte e Di Maio -. Non vedo perché l'Ue dovrebbe bocciare una legge di Bilancio con 15 miliardi di investimenti". Ma la bocciatura è solo questione di ore

Decreto fiscale - Mattarella ha firmato il testo : Il presidente Sergio Mattarella ha firmato il Decreto fiscale. Lo si apprende al Quirinale. In precedenza la legge aveva avuto il via libera della Ragioneria Generale dello Stato nella tarda serata di lunedì. L'articolo Decreto fiscale, Mattarella ha firmato il testo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Manovra - Mattarella ha firmato il decreto fiscale : Roma, 23 ott., askanews, - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato il decreto fiscale. Il provvedimento era giunto in tarda mattinata al Colle. 23 ottobre 2018 Diventa fan di ...

Mattarella ha firmato il decreto fiscale : Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il decreto fiscale. E' quindi autorizzata la pubblicazione in Gazzette Uficiale

Manovra - Mattarella ha firmato il decreto fiscale : Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, secondo quanto si apprende, ha firmato il decreto legge fiscale trasmesso dal Governo al Quirinale stamattina. Il decreto attende ora la pubblicazione in Gazzetta ufficiale per l’entrata in vigore....

Manovra : Mattarella ha firmato decreto : 11.58 Il presidente Sergio Mattarella ha firmato il decreto fiscale. Lo si apprende al Quirinale. La Manovra era arrivata stamane al Colle dopo la "bollinatura", il via libera della Ragioneria Generale dello Stato. Il decreto attende ora la pubblicazione in Gazzetta ufficiale per l'entrata in vigore.

Salvini mostra il decreto Sicurezza firmato da Mattarella : "Ciapa lì e porta a cà" : Matteo Salvini esulta su Facebook con in mano il decreto Sicurezza appena firmato dal presidente Sergio Mattarella. "Dicevano che non ce l'avremmo fatta, ma dopo tante polemiche: ciapa lì e porta a cà"...

Salvini : Mattarella finalmente ha firmato - 'ciapa lì e porta a cà' : Roma, 4 ott., askanews, - 'finalmente, dopo tante polemiche, dopo che i giornali soprattutto di sinistra dicevano 'non ce la farà mai Salvini, chiacchera tanto ma non riuscirà ad arrivare fino in ...

Decreto Sicurezza - Sergio Mattarella non ha ancora firmato : scontro con Matteo Salvini sugli immigrati : Il Decreto Sicurezza, punto decisivo per Matteo Salvini , è ancora fermo al Quirinale: non è stato emanato mercoledì, così come previsto. Nella mattinata di ieri, il vicepremier leghista aveva ...