Manovra bocciata | europarlamentare leghista imbratta con una scarpa le carte di Moscovici

SCHEDA - Manovra bocciata della Commissione Europea : ecco i perché - : ... con un impatto negativo proporzionalmente piu' marcato sia sulla spesa per interessi del paese che sul costo di finanziamento complessivo per l'economia reale'. FLESSIBILITA' 'L'Italia- ricorda ...

Manovra Finanziaria 2019 bocciata dall'Europa - ultime notizie | : Respinto il Documento programmatico di bilancio. L'Italia dovrà inviarne uno nuovo entro tre settimane. Dombrovskis: "Dispiace molto ma non abbiamo alternative". Salvini: "Attaccano il popolo italiano"...

Manovra bocciata - cosa succede se l'Italia va allo scontro con l'Europa? : Conte spiega che non esiste un piano B, Salvini e Di Maio escludono di cambiare la legge di bilancio. Ma le conseguenze...

Manovra bocciata a Borsa aperta "37.000€ di debito per abitante" : Da Bruxelles potevano almeno aspettare la chiusura delle Borse. E invece alle poco dopo le 15 è arrivato il verdetto della Commissione europea sul documento programmatico di bilancio dell'Italia. La Commissione europea ha "bocciato" il progetto di bilancio dell'Italia, richiedendo formalmente la presentazione di un nuovo piano entro tre settimane. Segui su affaritaliani.it

Manovra bocciata dall’Ue - Salvini : “Non stanno attaccando un governo - attaccano il popolo” : Arrivano le reazioni degli alleati di governo alla notizia dell'ufficializzazione della bocciatura della Manovra di bilancio da parte dell'Ue. Matteo Salvini: "Fanno semplicemente irritare di più gli italiani, e poi ci si chiede come mai la popolarità della Ue è al minimo in Italia e in Europa".Continua a leggere

Manovra bocciata a Borsa aperta "Modifiche entro tre settimane" : Da Bruxelles potevano almeno aspettare la chiusura delle Borse. E invece alle poco dopo le 15 è arrivato il verdetto della Commissione europea sul documento programmatico di bilancio dell'Italia. La Commissione europea ha "bocciato" il progetto di bilancio dell'Italia, richiedendo formalmente la presentazione di un nuovo piano entro tre settimane. Segui su affaritaliani.it

Manovra - bocciata a Borsa aperta "Modifiche entro tre settimane" : Da Bruxelles potevano almeno aspettare la chiusura delle Borse. E invece alle poco dopo le 15 è arrivato il verdetto della Commissione europea sul documento programmatico di bilancio dell'Italia. La Commissione europea ha "bocciato" il progetto di bilancio dell'Italia, richiedendo formalmente la presentazione di un nuovo piano entro tre settimane. Segui su affaritaliani.it

Manovra - la Ue ha deciso : bocciata. L’Italia ha tre settimane per presentare una nuova bozza : La Commissione europea, come da attese, ha deciso di respingere il Documento programmatico di bilancio presentato il 15 ottobre dal governo italiano e di chiederne uno nuovo. Roma ha tre settimane per inviarlo a Bruxelles. L'articolo Manovra, la Ue ha deciso: bocciata. L’Italia ha tre settimane per presentare una nuova bozza proviene da Il Fatto Quotidiano.

Manovra - Governo non cambia linea. L’Ue : sarà bocciata | : La lettera di Tria: nostre scelte difficili, ma necessarie. A Bruxelles non bastano le promesse sui futuri tagli

Manovra bocciata - governo tira dritto : 'Legge di Bilancio non cambia' : Per affrontare l'eventualità ieri si è svolta una riunione a palazzo Chigi tra premier e vice premier, alla quale ha preso parte anche il ministro dell'Economia Giovanni Tria , seguita da una cena a ...

Manovra - l’Italia ha inviato la lettera di risposta all’Ue. Tria : “Decisione difficile - ma necessaria”. L’Austria : “Va bocciata” : Il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, ha inviato la lettera di risposta alla Commissione europea, dopo la missiva ricevuta il 18 ottobre direttamente dal Commissario Pierre Moscovici. La Commissione l’ha appena ricevuta, come previsto, entro mezzogiorno. Domani, martedì, il collegio dei commissari discuterà come procedere all’interno delle regole del Semestre europeo e determinerà le prossime tappe. Nella lettera – che conferma ...

Manovra - l’Italia ha inviato la lettera di risposta all’Ue. Tria : “Decisione difficile - ma necessaria”. L’Austria : “Va bocciata” : Il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, ha inviato la lettera di risposta alla Commissione europea, dopo la missiva ricevuta il 18 ottobre direttamente dal Commissario Pierre Moscovici. La Commissione l’ha appena ricevuta, come previsto entro mezzogiorno. Nella lettera Tria scrive che il governo italiano, per quanto riguarda il deficit strutturale “è cosciente di aver scelto un’impostazione della politica di bilancio non in linea con le ...

QUOTA 100 E RIFORMA PENSIONI/ Manovra bocciata sul turnover nel mercato del lavoro : La QUOTA 100 prevista cone RIFORMA delle PENSIONI nella Manovra 2019 dovrebbe consentire un turnover nel mercato del lavoro. Ma c’è chi non ne è convinto(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 18:02:00 GMT)

RIFORMA PENSIONI 2018 E QUOTA 100/ Il Governo cambierà la Manovra bocciata da Moody’s? : La RIFORMA delle PENSIONI con QUOTA 100 è contenuta nella manovra 2019 che ha ricevuto un giudizio negativo da parte dell’agenzia di rating Moody’s(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 11:04:00 GMT)