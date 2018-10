In Italia cresce la “povertà energetica” | 9 milioni di persone non riescono a pagare le

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo 2019 : Italia già alla grande - il quartetto maschile può crescere tantissimo. Letizia Paternoster fa sognare : Un’Italia già al top per quanto riguarda il Ciclismo su pista. Nella prima tappa della nuova Coppa del Mondo 2019, quella che si è svolta nel week-end in Francia nel Velodromo di Saint-Quentin-en-Yvelines, sono arrivate davvero tante prestazioni alla grande da parte degli azzurri guidati da Marco Villa e Dino Salvoldi. L’obiettivo Tokyo 2020 è ancora lontano, ma intanto in cassaforte arrivano punti importanti per quanto riguarda le ...

Cultura - cresce spesa Italiani ma divari : 22.00 cresce la spesa degli italiani per la Cultura: +2,6%.Il dato si riferisce al 2017 per un importo totale esborsato daicittadini pari a 71,4 mld.I più attenti alla Cultura sono gli abitanti del Trentino-Alto Adige con una spesa media pro capite di 191 euro all'anno. In Sicilia,invece, va peggio, fanalino di coda con una spesa ad abitante di 61 euro per cinema,teatri,musei e concerti che complessivamente,nella penisola, incassano 31 mld ...

Upb : economia Italiana perde colpi e cresce l'incertezza : L'economia italiana 'perde colpi e cresce l'incertezza': si avvertono segnali di rallentamento ciclico e si profila un progressivo indebolimento della ripresa. Una ripresa, sul futuro della quale pesa ...

Per crescere - Roma guardi Lisbona. I destini (economici) incrociati di Italia e Portogallo : Portogallo e Italia, due strade divergenti dopo la crisi Londra, 19 ott 08:35 - (Agenzia Nova) - Il quotidiano economico britannico "The Financial Times" oggi venerdì 19 ottobre pubblica un'ampia analisi sulle divergenti scelte di politica economica e finanziaria intraprese da Portogallo ed Italia:

Cresce il numero di espulsioni per terrorismo in Italia : è primato Ue - : Sono in tutto 105 i provvedimenti presi nell'ultimo anno dal ministero dell'Interno, dalle Prefetture e dalle autorità giudiziarie: un dato superiore a quello di tutti gli altri Stati dell'Unione ...

E-commerce continua a crescere in Italia. I prodotti più venduti 2018-2019 e settore trainanti. Statistiche : Turismo, prodotti di informatica e tecnologici e abbigliamento: settori e prodotti che trainano la crescita costante dell’E-commerce in Italia

Italia - tornano a crescere fatturato e ordini industria : Ad agosto si stima che il fatturato dell'industria sia aumentato su base congiunturale dell'1,2% , tornando a crescere dopo due mesi consecutivi in calo; nella media degli ultimi tre mesi, l'indice ...

E-commerce - cresce in Italia 27 - 4 miliardi di acquisti online : Fare acquisti online va sempre più di moda: nel 2018 il valore nel mondo dovrebbe superare i 2.500 miliardi di euro, in aumento del 20% rispetto al 2017. In Italia il valore degli acquisti online, ...

Economia : viceministro Garavaglia a 'Il Sole 24 Ore' - portare l'Ires al 15 per cento punta a far crescere l'Italia : Roma, 15 ott 09:18 - , Agenzia Nova, - La Costituzione dice che la Repubblica è fondata sul lavoro, non sul lavoro dipendente. La libera attività ha pro e contro. Certo, è impagabile... , Res,

Sondaggi - Lega vicina al 32% e anche il M5s cresce. Calano il Pd e Forza Italia. Manovra promossa dal 52% degli elettori : Le forze di governo raggiungono il 60% dei consensi, crescendo entrambe di oltre mezzo punto da settembre a ottobre. La Lega arriva al 31,8 per cento, mentre il Movimento Cinque Stelle torna sopra il 28. Mentre prosegue l’erosione delle altre forze politiche, sia nel centrosinistra, dove il Pd cala al 17%, che nel centrodestra con Forza Italia ora sotto il 9. È questa la fotografia dell’ultimo Sondaggio sulle intenzioni di voto ...

Dall'industria del riciclo l'1% del Pil - ma l'Italia può crescere ancora molto : ... fondatrice dell'omonima Fondazione nata nel 2009 con un preciso obiettivo: accelerare la transizione da un'economia lineare verso un modello circolare. Secondo Ellen MacArthur, infatti, 'l'economia ...

Il Sondaggio : Italiani pessimisti su manovre economiche. Cresce Sfiducia : una molteplicità di sondaggi che mostrano un quadro ben chiaro: Gli Italiani temono le mosse del governo in materia di economia e finanza.

Conte visita l'Etiopia : l'economia di Addis Abeba cresce - prospettive per le aziende Italiane : Il viaggio del premier Conte in Etiopia avviene in un momento particolare per Addis Abeba: il 16 settembre a Gedda il paese ha sottoscritto un trattato di pace con l'Eritrea che ha posto fine al ...

Cresce il mercato cloud in Italia - nel 2018 vale 2 - 34 miliardi di euro : Una trasformazione che, a partire dalla Direzione IT, pervade il business, modificando le modalità di relazione tra tutti gli stakeholder coinvolti.» Autore Matteo Pani Categoria Scienza e Tecnologia