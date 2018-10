Il primo Samsung Galaxy con Snapdragon 710 in arrivo a gennaio mentre lo smartphone

Ecco il primo smartphone Samsung non prodotto da Samsung : Il Galaxy A6s sarebbe il primo smartphone Samsung prodotto da Wintech, azienda esterna alla casa Sud Coreana Ecco il primo smartphone Samsung non prodotto da Samsung In casa Samsung tira aria di rivoluzione e con il prossimo Galaxy A6s assisteremo alla prima parte di questa riorganizzazione. Infatti il Galaxy A6s sarà il primo smartphone Samsung […]

Ecco il primo smartphone Samsung non prodotto da Samsung : Il Galaxy A6s sarebbe il primo smartphone Samsung prodotto da Wintech, azienda esterna alla casa Sud Coreana Ecco il primo smartphone Samsung non prodotto da Samsung In casa Samsung tira aria di rivoluzione e con il prossimo Galaxy A6s assisteremo alla prima parte di questa riorganizzazione. Infatti il Galaxy A6s sarà il primo smartphone Samsung […]

Samsung Galaxy X : nuovi dettagli sul primo dispositivo pieghevole targato Samsung : Se guardiamo agli ultimi 10 anni, possiamo notare come non solo le funzionalità e la potenza, ma anche il design dei dispositivi mobile approdati sul mercato sia cambiato in maniera importante, rendendo sempre più sottile la linea di demarcazione tra uno smartphone (con dimensioni del display sempre maggiori) e un tablet. Il prossimo passo in questa direzione potrebbe rivelarsi la progettazione di quelli che possiamo definire dispositivi ...

Samsung Galaxy A9 - ecco il primo smartphone con 4 fotocamere/ Caratteristiche e prezzo : la risposta a Huawei : Samsung Galaxy A9, ecco il primo smartphone con 4 fotocamere. Ultime notizie, Caratteristiche e prezzo dell'ultimo modello: la risposta ai rivali di Huawei(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 13:40:00 GMT)

Samsung Galaxy A9 - il primo smartphone con quattro fotocamere posteriori : Samsung ha presentato oggi Galaxy A9, il primo dispositivo che conta quattro fotocamere sul lato posteriore . Lo smartphone è stato progettato per chi ama esplorare, immortalare ogni momento e condividerlo istantaneamente. Grazie all'obiettivo principale da 24 MP, è possibile...

Samsung Galaxy A9 (2018) : svelato il primo smartphone al mondo con 4 fotocamere posteriori : E’ sufficiente leggere i dati che periodicamente piattaforme social come Facebook e Instagram condividono per comprendere quante milioni di fotografie vengono ogni giorno condivise dalle persone sui profili social. Questa rivoluzione è legata soprattutto alla diffusione degli smartphone, che attraverso fotocamere integrate sempre più avanzate sotto il profilo tecnologico permettono di catturare immagini di qualità crescente in maniera ...

Samsung Galaxy A9 è il primo al mondo con 4 fotocamere posteriori - : Ecco caratteristiche, data di disponibilità e prezzo Samsung presenta il suo nuovo Galaxy A9 2018, primo smartphone al mondo dotato di quattro fotocamere posteriorei . Incuriosisce il fatto che una ...

Samsung Galaxy A9 : il primo smartphone con quadrupla fotocamera : Samsung Galaxy A9Samsung Galaxy A9Samsung Galaxy A9È ufficiale. Dopo ore di indiscrezioni e voci di corridoio, Samsung ha reso ufficiale il lancio del nuovo Galaxy A9, il primo smartphone dotato di una rivoluzionaria quadrupla fotocamera posteriore.LEGGI ANCHENotifiche e multitasking: 7 consigli per sopravvivere Rivoluzionario e tecnologico, il nuovo arrivato nella casa coreana risponde alle esigenze di un mondo sempre più connesso dove il ...

Ecco il primo smartphone pieghevole di Samsung : Galaxy Winner è il nome in codice del primo smartphone pieghevole di Samsung che sarà un mostro di potenza e design innovativo Ecco il primo smartphone pieghevole di Samsung Di un dispositivo pieghevole di Samsung si vocifera da tanto tempo, troppo tempo affinché nulla trapelasse in rete. Visto il progetto segretissimo dell’azienda Sud Coreana che […]

Ecco il primo smartphone pieghevole di Samsung : Galaxy Winner è il nome in codice del primo smartphone pieghevole di Samsung che sarà un mostro di potenza e design innovativo Ecco il primo smartphone pieghevole di Samsung Di un dispositivo pieghevole di Samsung si vocifera da tanto tempo, troppo tempo affinché nulla trapelasse in rete. Visto il progetto segretissimo dell’azienda Sud Coreana che […]

Samsung lancia il suo primo smartphone con tre fotocamere : 'Samsung è impegnata a offrire innovazioni significative a tutti gli utenti della famiglia Galaxy, indipendentemente da chi siano o dove si trovino nel mondo - ha dichiarato il presidente e ...

Samsung Galaxy A7 (2018) : ufficiale il primo smartphone Samsung con tre fotocamere posteriori : Se la linea Galaxy S rappresenta i dispositivi top di gamma e i Galaxy Note i phablet del produttore sudcoreano, la famiglia di smartphone Galaxy A rappresenta quei dispositivi di fascia media realizzati da Samsung che racchiudono caratteristiche tecniche e di design interessanti ad un prezzo più abbordabile rispetto ai modelli di punta. Ogni anno, come è naturale che sia, il produttore rinnova la gamma, ma è con il 2018 che Samsung ...

Samsung sempre più vicina al suo primo smartphone con display flessibile : Sono ormai diversi anni che, ad ogni fiera tecnologica o grande evento che si rispetti, Samsung è solita affiancare al lancio dei suoi “classici” terminali, uno o più concept che stuzzicano la nostra fantasia. Uno di questi è stato sicuramente lo smartphone flessibile, fornito di un display capace di subire flessioni e torsioni, adattandosi a varie forme ed esigenze. Ora però il tempo sembra maturo per trasformare tali fantasie in realtà. A ...

Samsung Galaxy Watch riceve il suo primo aggiornamento : Samsung Galaxy Watch, il nuovo smartWatch arrivato sul mercato il 7 settembre, sta ricevendo il suo primo aggiornamento software. L'articolo Samsung Galaxy Watch riceve il suo primo aggiornamento proviene da TuttoAndroid.