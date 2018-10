Guillermo Del Toro farà un film animato su Pinocchio

Guillermo Del Toro farà un film su Pinocchio per Netflix : Guillermo del Toro, il regista di La forma dell’acqua, dirigerà un film d’animazione su Pinocchio per Netflix. Il film sarà girato con la tecnica dello stop motion – in cui si usa una particolare cinepresa, che impressiona un fotogramma alla volta – The post Guillermo del Toro farà un film su Pinocchio per Netflix appeared first on Il Post.