Roma | carabinieri estraggono nonna e nipote da auto in acqua

'Ndrangheta - i carabinieri arrestano a Roma un capo cosca latitante : Dopo un anno di indagini i militari hanno individuato Filippo Morgante in un quartiere della capitale. Accusato di associazione mafiosa è considerato il reggente della cosca Gallico, della quale rappresentava anche un braccio armato. Al momento dell'arresto non ha opposto...

Roma : Controlli Carabinieri a Trieste-Salario - 2 arresti e una denuncia : Roma – Un imponente servizio di controllo e’ scattato nei quartieri Tiburtino, Parioli, Salario-Trieste e nella zona di Bologna. Decine di Carabinieri della Compagnia Roma Parioli, del N.A.S. e del N.I.L di Roma, del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Roma e della Compagnia di Intervento Operativo dell’8° Reggimento “Lazio” sono entrati in azione con lo specifico compito di prevenire, e laddove necessario ...

Roma : Controlli Carabinieri a Trastevere - 2 arresti e 5 denunce : Roma – Rimane alta l’attenzione dei Carabinieri sullo storico quartiere di Trastevere. I militari della Compagnia Roma Trastevere, coadiuvati dai militari del N.A.S. di Roma, hanno eseguito nei giorni scorsi un articolato servizio di prevenzione e controllo che si e’ protratto fino alla tarda serata di ieri e che ha portato all’arresto di 2 persone e alla denuncia a piede libero di altre 5 persone. Gli arrestati sono un ...

Roma : Controlli Carabinieri a Torpignattara - 2 arresti e 2 denunce : Roma – I Carabinieri della Stazione di Roma Torpignattara, a seguito di un servizio coordinato di controllo in tutto il quartiere, hanno arrestato due persone e ne hanno denunciate altre 2 a piede libero. I militari hanno effettuato il primo arresto all’interno di un complesso residenziale abbandonato, di via Villa Santo Stefano. In manette e’ finita una cittadina romena, di 38 anni, nullafacente e con precedenti, che vive ...

Roma : Ruba smartphone in discoteca e aggredisce carabinieri - arrestato : Roma – I carabinieri della Stazione Roma Aventino, impegnati in un servizio finalizzato al contrasto dell’abusivismo e di varie forme di degrado presso i locali notturni durante la movida, hanno arrestato un 23enne del Senegal, senza occupazione e con precedenti, con le accuse di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. Dopo essere entrato in una discoteca in via di Monte Testaccio, il giovane ha Rubato lo smartphone a una ...

Tmb Salario Roma - nel fascicolo dei pm i rilievi dei carabinieri : “Funziona male. Produce il 60% di scarti e non il 20%” : Un impianto di trattamento meccanico-biologico dei rifiuti che Produce oltre il 60% di scarti. È uno dei dati a disposizione del pm Carlo Villani, contenuti nel fascicolo sul tmb Ama di Roma nord. Il sito di proprietà della società capitolina, che sorge nei pressi di via Salaria, è al centro di una fortissima polemica politica e non solo a causa del cattivo odore che emana da anni e che spingerà i comitati di cittadini a scendere in piazza ...

Roma : Controlli Carabinieri contro abusivismo e degrado - 16 denunciati : Roma – Oltre 72 mila euro e’ il totale delle sanzioni che i Carabinieri hanno contestato a 14 venditori ambulanti, perlopiu’ cittadini del Bangladesh e del Pakistan, per la vendita ambulante di bottigliette di acqua, ombrelli parasole, teli poncho, aste per selfie, ventagli, braccialetti e manufatti in legno. Sempre al Colosseo, i Carabinieri hanno proposto per il “Daspo Urbano” altri 7 cittadini del Bangladesh e ...

Blitz antidroga dei carabinieri tra Roma e Latina - 17 arresti : Blitz antidroga dei carabinieri tra le province di Roma e Latina. Circa 100 militari della Compagnia di Monterotondo, con l’aiuto di unità cinofile e di un elicottero, stanno eseguendo un’ordinanza che dispone misure cautelari a carico di diciassette persone (7 in carcere, 10 ai domiciliari), emessa dal gip Mario Parisi, del Tribunale di Tivoli per il reato di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti. ...

Roma - soffoca la moglie e tenta il suicidio : salvato dai carabinieri. “Non potevo più vederla soffrire per la depressione” : “Ho ammazzato mia moglie, ora mi uccido” ha detto al telefono quando ha chiamato il 112. E i carabinieri, quando sono arrivati a casa sua, a San Giovanni, a Roma, hanno sfondato la porta dell’abitazione e hanno trovato la donna senza vita, sul letto, e accanto il marito, 64 anni, con un coltello da cucina puntato alla sua gola. Urla, lacrime: è iniziato un lungo colloquio, da una parte lui e dall’altra i militari ...