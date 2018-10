Il femminicidio a Ragusa | difesa del marito ricorre al Riesame

femminicidio Ragusa : tracce di sangue nell'auto dell'ex marito : La convalida del fermo e' stata notificata all'ex marito , Giuseppe Panascia, 74 anni, l'unico indagato per la morte di Maria Zarba, la donna di 66 anni massacrata giovedi' scorso nella sua abitazione ...

Il femminicidio a Ragusa - domani interrogatorio di garanzia per il marito : E' stato fissato per domani alle 11, l' interrogatorio di garanzia di Giuseppe Panascia, il marito di Maria Zarba, la donna trovata uccisa all'interno della sua abitazione di Ragusa . Il marito è ...

femminicidio a Ragusa : Giuseppe Panascia indagato per omicidio doloso : La Squadra Mobile di Ragusa ha eseguito il fermo di indiziato di delitto per Giuseppe Panascia. L’uomo è indagato per omicidio doloso