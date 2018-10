Folkerts-Landau Deutsche Bank attacca l' Ue | ' Sto con l' Italia | paga più di tutti'

Blastingnews

: Folkerts Landau, capo economista di Deutsche Bank: l'Unione Europea usa la mazza da baseball per minacciare la virt… - borghi_claudio : Folkerts Landau, capo economista di Deutsche Bank: l'Unione Europea usa la mazza da baseball per minacciare la virt… - Mov5Stelle : Salvare l'Italia e l'Europa dai burocrati di Bruxelles. Leggi le dichiarazioni di David Folkerts-Landau, capo econ… - NicolaMorra63 : Leggere per favore. Un tempo si insegnava a combattere le rendite finanziarie, oggi ci si inginocchia. #Spread -

(Di lunedì 22 ottobre 2018) L'che aumenta il debito per finanziare le proprie misure sociali è una prospettiva che non affascina l'Europa. Il Ministro Tria ha gia' ricevuto una lettera VIDEO in cui da Bruxelles vengono mosse tutte le perplessita' rispetto all'idea che il Paese possa mantenere gli impegni con un debito ampliato fino al 2,4%. E, al di la' delle comunicazioni ufficiali, le dichiarazioni pubbliche di Juncker, Presidente della Commissione Europea, dimostrano come l'idea di un muro contro muro tra Roma e l'Ue sulle politiche economiche sia tutt'altro che un'ipotesi remota. Conte, Di Maio e Salvini hanno gia' detto che hanno poche o nulle intenzioni di indietreggiare rispetto a quella che definiscono manovra del popolo. L'è fondamentale per l'Europa L'aumento dello spread costante e la risposta dei mercati raccontano come l'economia internazionale non si fidi delle potenziali ...