Andrea Iannone | Belen Rodriguez? Sono stufo

Andrea Iannone gossip - il 'dopo Belén' è tremendo : ecco le sue parole : In un'intervista rilasciata alla 'Gazzetta dello Sport' ha sottolineato di essere stanco del gossip e che sta provando a superare questo momento di difficoltà. La showgirl, infatti, dopo un tira e ...

Titolano “Iannone stufo di Belen” - Andrea sbotta sui social : “siete bravi solo a scrivere stronzate” [VIDEO] : Andrea Iannone duro contro i giornali che scrivono di lui, il pilota da Tokyo dice la sua opinione sugli ultimi titoli apparsi sul suo conto Dopo il weekend del Gp di Giappone, in cui Iannone ha rimediato una caduta senza riuscire a terminare la gara, Andrea fa il turista a Tokyo. Mentre cammina per le vie principali della metropoli dell’estremo oriente, il pilota di MotoGp si filma in un duro sfogo contro i giornali che scrivono di ...

Andrea Iannone dopo tre anni sono stufo di Belen : Il pilota di motociclismo Andrea Iannone in un’intervista alla “Gazzetta dello Sport” ha sottolineato di essere stanco del gossip e che sta provando a superare questo momento. La showgirl argentina ha messo fine alla loro relazione dopo tre anni. «Belen? A questa domanda evito di rispondere. sono stufo dei titoli su questa storia… Però sto bene», dichiara. La relazione è stata caratterizzata da continui “tira e ...

Andrea Iannone confessa : «Belen Rodriguez? Dopo tre anni sono stufo» : In un'intervista alla 'Gazzetta dello Sport' ha sottolineato di essere stanco del gossip e che sta provando a superare questo momento. Belen, lacrime di commozione a 'Tu si que vales': ecco perché ha ...

Andrea Iannone esasperato : “Belen Rodriguez? Sono stufo” : Belen e Iannone news: le parole del pilota a La Gazzetta dello Sport Ormai non è una novità: Belen Rodriguez e Andrea Iannone non stanno più insieme. Dopo una relazione tira e molla durata tre anni, la showgirl argentina ha detto basta perché non provava più un sentimento d’amore. I due Sono rimasti in buoni […] L'articolo Andrea Iannone esasperato: “Belen Rodriguez? Sono stufo” proviene da Gossip e Tv.

Andrea Iannone esasperato : 'Belen Rodriguez? Sono stufo' : Belen e Iannone news: le parole del pilota a La Gazzetta dello Sport Ormai non è una novità: Belen Rodriguez e Andrea Iannone non stanno più insieme. Dopo una relazione tira e molla durata tre anni, la showgirl argentina ha detto basta perché non provava più un ...

Belen si scatena dopo l'addio ad Andrea Iannone. E bacia un altro uomo : Belen Rodriguez è tornata single dopo due anni d'amore con il campione di motociclismo Andrea Iannone e si concede le serate con gli amici all'insegna del divertimento. Notti...

Gran rimonta e poi una caduta : gran premio di Giappone senza sorrisi per Andrea Iannone : Nelle ultime cure del penultimo giro cade anche Dovizioso, che così lascia a Marquez la testa solitaria che vale allo spagnolo la vittoria e il titolo di Campione del Mondo per la settima volta. ...

Belen Rodriguez bacia un altro dopo Andrea Iannone : FOTO : Andrea Iannone già dimenticato? Cosa è successo stanotte a Belen Belen Rodriguez è stata pizzicata dal sito Tabloit questa notte a divertirsi insieme a degli amici, e non solo. L’ex fidanzata di Andrea Iannone sembrerebbe infatti che si sia spinta un po troppo, baciando sulle labbra un ragazzo. Tuttavia le cose, che sembrerebbero attestare un nuovo flirt per la bella conduttrice di Tu si que vales, non sembrerebbero essere proprio così. ...

MotoGp – Iannone soddisfatto in qualifica - Andrea ‘ci tiene’ in Giappone : “la Suzuki qui vuole fare bella figura” : Andrea Iannone commenta le sue qualifiche sul circuito di Motegi, il pilota italiano della Suzuki partirà dalla quinta posizione in griglia Le qualifiche sul circuito di Motegi hanno premiato la velocità di Andrea Dovizioso, che nonostante non sia avvezzo come i suoi avversari alla pole position, è riuscito a prendersi la prima posizione sul circuito Giapponese su cui domenica si correrà il Gp di Giappone. La prossima gara rappresenta il ...

Andrea Iannone ha un’altra dopo Belen? La verità : Belen Rodriguez: Andrea Iannone ha già un’altra? La smentita Le foto circolate ieri sul web di Andrea Iannone in compagnia di una ragazza avevano fatto pensare che il campione di Moto Gp avesse già dimenticato Belen. Ma le cose non starebbero proprio così. Le immagini che provengono dalla copertina del nuovo numero di Chi sarebbero quindi state interpretate male. È lo stesso settimanale diretto da Alfonso Signorini a smentire il gossip. ...

Andrea Iannone dimentica Belen con una ragazza misteriosa : Andrea Iannone ritrova il sorriso dopo la fine dell’amore con Belen, dimenticando la Rodriguez con una ragazza misteriosa. Il pilota di Moto Gp è stato paparazzato durante una serata fra amici, in atteggiamenti affettuosi con una ragazza. Negli scatti, pubblicati dal settimanale Chi, Andrea abbraccia la bella mora e lei sorride divertita. L’incontro sarebbe avvenuto in un bar a pochi passi dall’appartamento di Belen in cui, ...

Andrea Iannone con un’altra dopo Belen : nuova fidanzata? No - ecco la verità : Andrea Iannone avvistato con un’altra ragazza dopo Belen, ma non è la sua fidanzata: svelata la verità La foto di Andrea Iannone in compagnia di una bella e misteriosa ragazza ha fatto il giro del web nelle ultime ore. Molti, basandosi sulle immagini pubblicate in anteprima dal settimanale Chi, hanno subito attribuito un nuovo flirt […] L'articolo Andrea Iannone con un’altra dopo Belen: nuova fidanzata? No, ecco la verità ...

Andrea Iannone paparazzato con una nuova ragazza/ È la sua nuova Belen? Ecco svelato il mistero : Il settimanale Chi ha pizzicato il pilota di MotoGp, Andrea Iannone, in compagnia di una donna misteriosa. In tanti hanno pensato fosse la nuova Belen, ma il giornale ha chiarito: lei è...(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 11:21:00 GMT)