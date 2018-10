Aeroporto Fiumicino - torna l'opera lirica presso le sale d'imbarco : La finalità per AdR è quella di "migliorare la qualità del tempo trascorso in Aeroporto, come vetrina culturale internazionale dove vengono eseguite le anteprime dei maggiori spettacoli in programma ...

Aeroporto di Roma - Per Fiumicino - taxi-van in condivisione o prezzo doppio : Dopo tante polemiche sui servizi di sharing, ora sono i tassisti a riscoprire le formule "smart" della mobilità. A proprio vantaggio. il caso di chi opera con la licenza del Comune di Fiumicino: taxi autorizzati a sostare in piazzole riservate dell'Aeroporto Leonardo da Vinci per occuparsi del trasporto locale, senza ostacolare landirivieni delle auto bianche per Roma.Le tariffe applicate "a ...

Fiumicino. Controlli CC in Aeroporto : due denunce per furto : Continuano i Controlli dei Carabinieri della Compagnia Aeroporti di Roma nei pressi dell’aeroporto “Leonardo da Vinci” di Fiumicino. I Carabinieri hanno svolto numerosi servizi di controllo sia all’interno dello scalo che lungo le vie adiacenti. Durante il servizio, hanno denunciato due passeggeri italiani per tentato furto. Si tratta precisamente di una donna di 52 e uno studente di 19 anni, sorpresi a trafugare profumi ...

Un ponte verso l'Aeroporto di Fiumicino è stato chiuso per accertamenti : La chiusura, decisa la sera del 20 agosto, del ponte della Scafa a Fiumicino rischia di far fare tardi a molti passeggeri in partenza dall'aeroporto Leonardo da Vinci. Il ponte, che si trova al chilometro 4,200 della Ostia-Fiumicino desta qualche preoccupazione e per questo si è deciso di chiuderlo al traffico fini a quando non saranno fatti gli accertamenti e verifiche di stabilità. Il ponte è gestito ...

ROMA - CHIUSO IL PONTE DELLA SCAFA VERSO Aeroporto DI FIUMICINO/ Urgenza per problemi relativi alla sicurezza : ROMA, CHIUSO PONTE DELLA SCAFA VERSO l'AEROPORTO di FIUMICINO: decisione presa d'Urgenza per motivi di sicurezza, ma il Sindaco protesta: "problemi relativi al traffico saranno abnormi"(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 01:01:00 GMT)

Fiumicino - chiuso Ponte della Scafa. Possibili tempi più lunghi per recarsi in auto all'Aeroporto : Teleborsa, - tempi più lunghi per quanti da Roma devono raggiungere l'aeroporto di Fiumicino . Ciò in seguito all'improvvisa temporanea chiusura del Ponte della Scaf a comunicata dalla società Astral ...

Fiumicino - chiuso "Ponte della Scafa". Possibili tempi più lunghi per recarsi in auto all'Aeroporto : tempi più lunghi per quanti da Roma devono raggiungere l'aeroporto di Fiumicino . Ciò in seguito all'improvvisa temporanea chiusura del Ponte della Scaf a comunicata dalla società Astral nel tardo ...

Crollo Ponte Genova - Fiumicino : chiesta la manutenzione del viadotto in Aeroporto : “A distanza da un anno e mezzo dagli eventi sismici che hanno scosso il Centro Italia e dopo i recenti fatti di Genova, abbiamo nuovamente scritto ad Astral per avere notizie sullo stato di sicurezza della struttura e sul cronoprogramma di manutenzione del viadotto dell’aeroporto di Fiumicino. Astral stessa annuncio’ che tale operazione sarebbe stata concertata con la Regione. Facendo proprie le preoccupazioni dei cittadini, ...