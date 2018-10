Volley | Italia e la maledizione delle finali Solo sconfitte dal 2011 Se l’oro diventa

Volley - la pubblicità dello sponsor fa discutere : “oscurata” l’italiana Paola Egonu : Dopo la finale di Yokohama persa contro la Serbia, i tifosi italiani hanno invaso i social network per protestare contro la pagina pubblicitaria, pubblicata su diversi quotidiani, con la quale uno degli sponsor della Nazionale azzurra ha voluto ringraziare la ragazze del coach Davide Mazzanti. Nella foto in questione, la bottiglia del famoso "brand" in questione copre Paola Egonu.Continua a leggere

Volley femminile - Italia-Serbia : ascolti tv vertiginosi per la Finale dei Mondiali. 6 - 3 milioni col 36% di share : una Nazione per le azzurre : Ieri c’era davvero tutta l’Italia davanti al televisore per seguire la Finale dei Mondiali 2018 di Volley femminile che la nostra Nazionale ha giocato contro la Serbia. All’ora di pranzo (inizio della partita alle ore 12.40, conclusione alle 14.48 con la sconfitta delle azzurre al tie-break) sintonizzazione di massa su Rai Due per la diretta del match che assegnava il titolo iridato: addirittura 6,3 milioni di telespettatori ...

Volley femminile - come ci si qualifica alle Olimpiadi di Tokyo 2020? Il cammino dell’Italia : L’Italia si coccola la medaglia d’argento conquistata ai Mondiali 2018 di Volley femminile anche se rimane un po’ di amaro in bocca per non essere riusciti a sfruttare l’occasione per vincere il titolo. La nostra Nazionale è esplosa nel Sol Levante, si è resa protagonista di una fantastica cavalcata e purtroppo ha ceduto solo nella fase calda del tie-break contro la fortissima Serbia. Solo un pizzico di esperienza nelle ...

Volley - Mondiali 2018 : il pagellone dell’Italia. Egonu marziana - Bosetti e De Gennaro veterane - Danesi e Sylla esplose : futuro azzurro : L’Italia ha conquistato un bellissimo secondo posto ai Mondiali 2018 di Volley femminile. Le azzurre si sono dovute arrendere solo alla Serbia in Finale ma l’argento che si sono messe al collo a Yokohama (Giappone) luccica davvero tanto e sa di futuro. Di seguito il pagellone dell’Italia con tutti i voti delle azzurre. PAOLA Egonu: 10. La vera anima dell’Italia, un fenomeno indiscusso che può davvero diventare la ...

Mondiali Volley femminile : argento per l'Italia battuta dalla Serbia : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

È argento per le ragazze del Volley italiano : E' finita 2 a 3 la finale dei Mondiali femminili di pallavolo [VIDEO] che ha visto scontrarsi le due squadre più forti, Italia e Serbia. Purtroppo le nostre bravissime ragazze non hanno potuto “smontare” la squadra serba, che è stata l'unica formazione a batterle nel corso della gara. Forse a penalizzarle anche la tensione e la stanchezza dopo dieci set giocati in sole 24 ore. Un argento che brilla d'oro, perché la nostra squadra di giovanissime ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : l’Italia spopola sui media e sui social. Le ragazze di Mazzanti hanno conquistato l’affetto degli appassionati : E’ vero. Oggi è un giorno po’ triste per la Nazionale italiana di pallavolo femminile: la Finale dei Mondiali 2018 non ha sorriso alle Azzurre e l’oro iridato è andata alla fortissima ed esperta Serbia. C’è amarezza per quello che sarebbe potuto essere e invece non è stato, per l’epilogo al quinto set e la gestione di alcuni momenti non ideale. Tuttavia le ragazze del CT Davide Mazzanti possono essere orgogliose di ...

Volley femminile - Italia poco concreta e senza killer instinct. Premiato il cinismo della Serbia : Quando ti lasci sfuggire una finale iridata dopo essere stato avanti di un set per 1-0 e 2-1, per poi condurre il tie-break prima 6-4, poi 7-5 ed infine 8-7, i rimpianti non possono che inondare lo stato d’animo di un gruppo giunto davvero ad un passo dalla gloria sportiva. Oggi l’Italia non era inferiore alla Serbia, sebbene qualche giocatrice si sia espressa ben al di sotto del consueto potenziale. A fare la differenza è stata ...

È argento per le ragazze del Volley italiano : E' finita 2 a 3 la finale dei Mondiali femminili di pallavolo che ha visto scontrarsi le due squadre più forti, Italia e Serbia. Purtroppo le nostre bravissime ragazze non hanno potuto “smontare” la squadra serba, che è stata l'unica formazione a batterle nel corso della gara. Forse a penalizzarle anche la tensione e la stanchezza dopo dieci set giocati in sole 24 ore. Un argento che brilla d'oro, perché la nostra squadra di giovanissime atlete ...

VIDEO ITALIA SERBIA - RISULTATO 2-3/ Highlights finale Mondiale Volley : Mazzanti - "mancate nei dettagli" : VIDEO ITALIA-SERBIA RISULTATO 2-3: finale Mondiale volley femminile: gli Highlights della partita. Le pallavoliste azzurre cadono in finale contro le serbe dopo un grande match(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 17:16:00 GMT)

Mondiali Volley 2018 – L’Italia è d’argento : da Mancini alla Boldrini - tutti i messaggi social per le azzurre [GALLERY] : L’Italia ha terminato il suo percorso ai Mondiali di Volley 2018 con un argento, le azzurre ricevono i complimenti di tanti personaggi della politica e dello spettacolo Dopo cinque intensissimi set la Serbia ha battuto l’Italia nella finale dei Mondiali di Volley 2018. Al tie break (conclusosi sul punteggio di 12-15), le azzurre si sono arrese alla forza della Nazionale Nikola Grbic, capace dopo il titolo europeo, di laurearsi ...

Volley femminile - Italia oggi hai perso : vincerai domani! Il futuro è azzurro - l’argento ai Mondiali verso le Olimpiadi 2020 : Un argento che fa male perché il sogno iridato era lì a un passo, abbiamo accarezzato il tripudio iridato, ci abbiamo sperato quando siamo passati in vantaggio sul 2-1, abbiamo avvicinato l’impresa di battere la fortissima Serbia senza però riuscirci. Ma è anche un argento che lancia dei segnali importanti, è un’ottima base su cui costruire il futuro non soltanto imminente ma anche molto in là nel tempo: oggi l’Italia non ha ...

Mondiali Volley 2018 – Malagò fiero dell’Italia - il messaggio alle azzurre : “ci avete emozionato” : L’Italia ha terminato il suo percorso ai Mondiali di Volley 2018 con un argento, le azzurre ricevono i complimenti del Presidente del Coni Giovanni Malagò Dopo cinque intensissimi set la Serbia ha battuto l’Italia nella finale dei Mondiali di Volley 2018. Al tie break (conclusosi sul punteggio di 12-15), le azzurre si sono arrese alla forza della Nazionale Nikola Grbic, capace dopo il titolo europeo, di laurearsi Campionessa ...

Mondiali Volley 2018 – L’Italia è d’argento - arriva l’invito di Mattarella : le azzurre ‘convocate’ al Quirinale : L’Italia ha terminato il suo percorso ai Mondiali di Volley 2018, le azzurre ricevono i complimenti di Mattarella e il suo invito al Quirinale Dopo cinque intensissimi set la Serbia ha battuto l’Italia nella finale dei Mondiali di Volley 2018. Al tie break (conclusosi sul punteggio di 12-15), le azzurre si sono arrese alla forza della Nazionale Nikola Grbic, capace dopo il titolo europeo, di laurearsi Campionessa del Mondo ...