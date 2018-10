Vela – Venice Hospitality Challenge | la vittoria Overall se l’aggiudica Spirit of

sportfair

(Di domenica 21 ottobre 2018) L’imbarcazione timonata da Furio Benuss ha preso il comando della flotta fin dalla partenza, dominando anche il tratto finale lungo il canale della Giudecca Si è conclusa ieri la V edizione della, considerata a giusto titolo il Gran Premio velico della Città di Venezia, con lae in Classe 1 diof Portopiccolo – Ca’ Sagredo. L’imbarcazione timonata da Furio Benussi, coadiuvato dal fratello Gabriele, ha preso il comando della flotta fin dalla partenza, lungo un percorso mai così ricco di suggestioni, dominando anche il tratto finale lungo il canale della Giudecca, fino al traguardo. Secondi al traguardo Way of Life – The Gritti Hotel timonata da Gaspar Vincec e terzo assoluto al traguardo, primo di classe 2, Pendragon VI – Hilton Molino Stucky timonato da Lorenzo Bodini.L'articolo, ...