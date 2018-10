MotoGp – Piccola tifosa giapponese pazza di Valentino Rossi | la tenerissima reazione dopo

sportfair

(Di domenica 21 ottobre 2018)divertito e spiazzato dalladellaa Motegilo scatto insiemeè un pilota amatissimo in tutto il mondo! Anche se la stagione 2018 non sta regalando troppe soddisfazioni al Dottore e ai suoi fan, a causa delle problematiche Yamaha che non permettono ai piloti ufficiali di lottare per un buon risultato da tempo ormai, eccetto qualche sorprendente caso, come la Thailandia, i tifosi del nove volte campione del mondo non lo abbandonano e, anzi, gli mostrano tutta la loro vicinanza soprattutto nei momenti difficili. In Giappone, da qualche giorno ormai, girava nel paddock una tenera ragazzina vestita con la tuta di: la dolceera riuscita a scattare una foto con Uccio, braccio destro del Dottore e, fortunatamente è riuscita ad incontrare anche il suo idolo.lo scatto insieme, lafan ...