Morte Khashoggi | parla il capo della diplomazia saudita | un errore

Nell'amministrazione USA insoddisfazione per risultati indagine su Morte Khashoggi - : Khashoggi era noto per le sue critiche alla politica delle autorità saudite. Secondo la compagna del giornalista, non le è stato permesso di entrare nell'edificio e dopo cinque ore di attesa un ...

La versione saudita sulla Morte di Khashoggi non sta convincendo nessuno : Unione Europea, Francia, Germania, Regno Unito e perfino gli Stati Uniti sembrano non essere soddisfatti, e chiedono una vera indagine The post La versione saudita sulla morte di Khashoggi non sta convincendo nessuno appeared first on Il Post.

La purga di Riad per la Morte di Khashoggi : diciotto arresti che convincono Trump : Trump e Salman 'Abbiamo prove e informazioni e condivideremo con il mondo intero i risultati dell'inchiesta', aveva ammonito il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu, mettendo alle strette ...

Khashoggi : partito Erdogan - riveleremo dettagli Morte

Morte Khashoggi – A rischio il match fra Nadal e Djokovic in Arabia Saudita : ecco tutti i dettagli : La sfida del prossimo 22 dicembre fra Nadal e Djokovic, da disputare in Arabia Saudita, potrebbe essere a rischio cancellazione: la Morte di Jamal Khashoggi rischia di far saltare tutto Il prossimo 22 dicembre, in Arabia Saudita, precisamente a Jeddah, si terrà il King Salman Tennis Championship, un evento di tennis nel quale si affronteranno due grandi nomi del tennis mondiale del calibro Rafael Nadal e Novak Djokovic. L’evento però ...

La Morte annunciata di Khashoggi. Riad : «Ucciso durante una rissa». Nyt : tentava la fuga - strangolato : La più annunciata delle morti. Jamel Khashoggi, giornalista dissidente saudita, è stato ucciso durante una colluttazione con alcune persone che aveva incontrato nel consolato saudita a Istanbul. Lo ...

Riad conferma Morte Khashoggi - arresti : 01.35 Riad ha confermato questa sera che il giornalista Jamal Khashoggi è morto. Lo riferisce la televisione dell'Arabia Saudita citata da media internazionali. Khashoggi sarebbe deceduto in seguito a una colluttazione con alcune persone con cui si era incontrato nel consolato saudita a Istanbul. E' la ricostruzione che emerge dai risultati preliminari di un'inchiesta saudita. Intanto 18 cittadini sauditi sono stati arrestati dalle autorità ...

Khashoggi.CNN - Turchia seppe della Morte : 04.19 La Turchia avrebbe saputo solo poche ore dopo la sua scomparsa che il giornalista saudita Jamal Khashoggi era morto. Lo riporta la CNN citando alcune fonti.

Caso Khashoggi - Cnn : Morte in un “interrogatorio andato male”. Corpo del reporter sciolto nell’acido : Il giornalista dissidente sarebbe stato ucciso durante un interrogatorio nel consolato saudita di Ankara. Il suo Corpo potrebbe poi essere stato sciolto nell'acido.Continua a leggere

La Morte di Khashoggi è una macchia su Riad. Molte imprese disertano la "Davos del deserto" : La "pistola fumante" è di quelle che colpiscono al cuore. E svelano una verità scomoda per i regnanti sauditi. Una probabile svolta sul caso di Jamal Khashoggi, 59 anni, reporter saudita in autoesilio in Turchia e collaboratore del Washington Post, scomparso il 2 ottobre dopo essere entrato nel consolato saudita di Istanbul. Il Governo turco ha fatto sapere a funzionari statunitensi di essere in possesso di registrazioni audio e ...